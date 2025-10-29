क्या रोलर कोस्टर में घूमने से ठीक हो जाता है किडनी स्टोन, इस दावे में कितना सच?
किडनी स्टोन की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है. तेज दर्द, जलन और पेशाब में तकलीफ जैसे परेशानियों से जूझ रहे लोग अक्सर इलाज के नए तरीके तलाशते रहते हैं. इस बीच कुछ समय पहले एक ऐसा दावा सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल कुछ समय पहले यह दावा किया गया कि रोलर कोस्टर की सवारी करने से किडनी स्टोन अपने आप निकल सकते हैं. यह बात सुनकर कई लोगों को यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन अमेरिका में हुई एक स्टडी में इसे जांचने की भी कोशिश की गई. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि क्या सच में रोलर कोस्टर में घूमने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है और इस दावे में कितना सच है?
कैसे हुआ यह अजीब दावा?
रोलर कोस्टर में बैठने से किडनी स्टोन ठीक हो जाने का यह दावा काफी समय पहले तब चर्चा में आया था, जब कुछ लोगों ने बताया था कि वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बिग थंडर माउंटेन रेल रोड राइड पर बैठने के बाद उनके किडनी स्टोन बाहर निकल गए. इस दावे के बाद अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने इस दावे पर रिसर्च करने का फैसला किया था. इस रिसर्च में इंसानी किडनी का 3D प्रिंटेड सिलिकॉन मॉडल बनाया था, जिसमें पेशाब और तीन अलग-अलग आकार की किडनी स्टोन रखे गए थे. इसके बाद इस मॉडल को एक बैग में रखकर वैज्ञानिकों ने डिज्नी पार्क के रोलर कोस्टर राइड पर 60 बार सफर किया. इस रिसर्च का मकसद यह जानना था कि तेज झटके और हिलने-डुलने से स्टोन बाहर निकलते हैं या नहीं.
रिसर्च में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे
इस रिसर्च में यह सामने आया कि जब मॉडल रोलर कोस्टर के पीछे वाली सीट पर रखा गया तो करीब 63 प्रतिशत मामलों में स्टोन बाहर निकल गए. वहीं, सामने की सीट पर रखे मॉडल में 16 प्रतिशत स्टोन ही बाहर निकल पाए. इसके अलावा सबसे ज्यादा असर तब दिखा, जब स्टोन किडनी के ऊपरी हिस्से में थे. ऐसे में सभी स्टोन पीछे रखने पर 100 प्रतिशत मामलों में बाहर निकल गए.
असली मरीजों पर नहीं हुई रिसर्च
किडनी स्टोन को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से की गई रिसर्च में मॉडल के किडनी स्टोन तो रोलर कोस्टर पर रखने से बाहर निकल गए. इस रिसर्च में ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह रिसर्च असली मरीजों पर नहीं, बल्कि एक मॉडल किडनी पर की गई. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शुरुआती रिसर्च है, जिसका मकसद यह समझना था कि क्या तेज झटकों से स्टोन हिल सकते हैं. हालांकि, यह दावा नहीं किया जा सकता कि इंसानों में भी ऐसा ही असर होता है. इसे लेकर कई न्यूरोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि रोलर कोस्टर की सवारी से किडनी स्टोन निकल जाते हैं. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ मरीजों को राइड के बाद स्टोन का दर्द बढ़ने या स्टोन के खिसकने की शिकायत की गई है.
Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
