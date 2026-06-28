Does Breast Size Cause Breast Cancer: हमारे समाज में महिलाओं के ब्रेस्ट को लेकर अलग- अलग सोच देखने को मिलती है. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या बड़े स्तन होने से किसी गंभीर बीमारी, खासकर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? कई महिलाओं के मन में इसे लेकर डर और भ्रम रहता है. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ ब्रेस्ट का साइज किसी बीमारी की वजह नहीं बनता.

क्या बड़े बेस्ट साइज से होती है कोई दिक्कत?

Nationalbreastcancer के मुताबिक, बड़े ब्रेस्ट होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका अधिक है. अब तक हुई कई रिसर्च में ऐसा कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है. हालांकि, जिन महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उनके ब्रेस्ट की जांच करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह पहले से ज्यादा अहम हो जाती है.

कब होता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?

अगर ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम की बात करें तो इसकी बड़ी वजहें कुछ और हैं. मोटापा, ब्रेस्ट टिश्यू का अधिक घना होना डेंस ब्रेस्ट, परिवार में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना, बढ़ती उम्र और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कारण इस बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं. वहीं, नियमित व्यायाम करना, संतुलित वजन बनाए रखना और समय-समय पर जांच कराना जोखिम को कम करने में मददगार माना जाता है.

बड़े ब्रेस्ट से कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं?

हालांकि बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाओं को कुछ दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कई महिलाएं पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द की शिकायत करती हैं. लंबे समय तक बड़े ब्रेस्ट का वजन शरीर पर दबाव डाल सकता है, जिससे असहजता महसूस हो सकती है. लेकिन यह समस्या ब्रेस्ट कैंसर या किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं मानी जाती. महिलाओं के ब्रेस्ट में जीवनभर कई तरह के बदलाव आना भी सामान्य बात है. किशोरावस्था, मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान, वजन बढ़ने या घटने और बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट का आकार और बनावट बदल सकती है. हार्मोन में उतार-चढ़ाव के कारण कई बार स्तनों में सूजन, भारीपन या हल्की गांठ जैसी महसूस हो सकती है, जो ज्यादातर मामलों में सामान्य होती है.

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इन दिक्कतों का न करें इग्नोर

अगर ब्रेस्ट में कोई नया बदलाव दिखाई दे, जैसे अचानक गांठ महसूस होना, त्वचा में बदलाव, निप्पल से असामान्य स्राव, लगातार दर्द या आकार में असामान्य परिवर्तन, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए ताकि किसी गंभीर बीमारी की संभावना को समय रहते खारिज किया जा सके. 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित मैमोग्राम कराना चाहिए. इसके अलावा हर महिला को समय-समय पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम की आदत भी डालनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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