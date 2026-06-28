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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBreast Size: बड़े ब्रेस्ट साइज से बीमारी का खतरा कितना सच? जानें महिलाओं को होने वाली असली दिक्कतें

Breast Size: बड़े ब्रेस्ट साइज से बीमारी का खतरा कितना सच? जानें महिलाओं को होने वाली असली दिक्कतें

Breast Changes: अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या बड़े स्तन होने से किसी गंभीर बीमारी, खासकर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? कई महिलाओं के मन में इसे लेकर डर और भ्रम रहता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Jun 2026 12:22 PM (IST)
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Does Breast Size Cause Breast Cancer: हमारे समाज में महिलाओं के ब्रेस्ट को लेकर अलग- अलग सोच देखने को मिलती है. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या बड़े स्तन होने से किसी गंभीर बीमारी, खासकर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? कई महिलाओं के मन में इसे लेकर डर और भ्रम रहता है. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ ब्रेस्ट का साइज किसी बीमारी की वजह नहीं बनता. 

क्या बड़े बेस्ट साइज से होती है कोई दिक्कत?

Nationalbreastcancer के मुताबिक, बड़े ब्रेस्ट होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका अधिक है. अब तक हुई कई रिसर्च में ऐसा कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है. हालांकि, जिन महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उनके ब्रेस्ट की जांच करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह पहले से ज्यादा अहम हो जाती है. 

कब होता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?

अगर ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम की बात करें तो इसकी बड़ी वजहें कुछ और हैं. मोटापा, ब्रेस्ट टिश्यू का अधिक घना होना डेंस ब्रेस्ट, परिवार में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना, बढ़ती उम्र और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कारण इस बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं. वहीं, नियमित व्यायाम करना, संतुलित वजन बनाए रखना और समय-समय पर जांच कराना जोखिम को कम करने में मददगार माना जाता है. 

बड़े ब्रेस्ट से कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं?

हालांकि बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाओं को कुछ दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कई महिलाएं पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द की शिकायत करती हैं. लंबे समय तक बड़े ब्रेस्ट का वजन शरीर पर दबाव डाल सकता है, जिससे असहजता महसूस हो सकती है. लेकिन यह समस्या ब्रेस्ट कैंसर या किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं मानी जाती. महिलाओं के ब्रेस्ट में जीवनभर कई तरह के बदलाव आना भी सामान्य बात है. किशोरावस्था, मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान, वजन बढ़ने या घटने और बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट का आकार और बनावट बदल सकती है. हार्मोन में उतार-चढ़ाव के कारण कई बार स्तनों में सूजन, भारीपन या हल्की गांठ जैसी महसूस हो सकती है, जो ज्यादातर मामलों में सामान्य होती है.

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इन दिक्कतों का न करें इग्नोर

 अगर ब्रेस्ट में कोई नया बदलाव दिखाई दे, जैसे अचानक गांठ महसूस होना, त्वचा में बदलाव, निप्पल से असामान्य स्राव, लगातार दर्द या आकार में असामान्य परिवर्तन, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए ताकि किसी गंभीर बीमारी की संभावना को समय रहते खारिज किया जा सके. 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित मैमोग्राम कराना चाहिए. इसके अलावा हर महिला को समय-समय पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम की आदत भी डालनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Breast Cancer Risk Factors Does Breast Size Affect Cancer Risk Large Breast Size Health Problems
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