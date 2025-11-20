हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थ9 में से 1 भारतीय है इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित, ICMR की रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन

9 में से 1 भारतीय है इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित, ICMR की रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन

ICMR की स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में टेस्ट कराए गए हर 9 में से 1 व्यक्ति में किसी ने किसी तरह का इंफेक्शन पाया गया है. यह आंकड़ा बताता है कि देश में इंफेक्शन का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Infection Surge India ICMR Study Data Rising Infectious Diseases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
IND Probable 11 vs SA: शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत होंगे कप्तान! दूसरे टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत होंगे कप्तान! दूसरे टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget