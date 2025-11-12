Hot Water for Weight Loss: यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है. यह सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर के सही तरीके से काम करने और बीमारियों से बचाव के लिए भी बेहद अहम है. हमारे शरीर का करीब 70 फीसदी हिस्सा पानी से बना है, इसलिए शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए हर व्यक्ति को रोजाना 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए. ठंडा और गर्म पानी दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. एक तरफ ठंडा पानी वर्कआउट के बाद शरीर को ठंडक पहुंचाता है, तो वहीं गर्म पानी शरीर से टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने और पाचन को बेहतर करने में मदद करता है. अक्सर कहा जाता है कि गर्म पानी पीने से वजन कम होता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए जानते हैं.

क्या कहती हैं रिसर्च?

कुछ शोधों में पाया गया है कि ज्यादा पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है. इसका एक कारण यह हो सकता है कि पानी पीने से पेट भरा-भरा महसूस होता है, जिससे हम कम खाते हैं. साथ ही यह शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. 2003 में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया कि गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और 500 मिलीलीटर पानी खाने से पहले पीने से मेटाबॉलिक रेट करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

गर्म पानी और वजन घटाने का कनेक्शन

सुबह खाली पेट या दिनभर में हल्का गुनगुना पानी पीना वजन घटाने की प्रक्रिया में तीन तरीकों से मदद कर सकता है. गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है. इसे संतुलित करने के लिए शरीर अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है. गर्म पानी शरीर में मौजूद चर्बी को तोड़ने और उसे छोटे-छोटे मोलिक्यूल्स में बदलने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र उन्हें आसानी से जला सके. खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास गर्म पानी पीने से भूख कम लगती है, जिससे कैलोरी का सेवन कम होता है.

गर्म पानी के अन्य फायदे

पाचन बेहतर करता है: पानी पाचन तंत्र को चिकनाई प्रदान करता है और उन खाद्य पदार्थों को घोलने में मदद करता है जिन्हें पचाना मुश्किल होता है.

तनाव कम करता है: गर्म पानी नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे शरीर में दर्द और तनाव दोनों कम महसूस होते हैं.

कब्ज से राहत: गुनगुना पानी आंतों की गति को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग आसान होता है.

टॉक्सिन्स बाहर निकालता है: गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है और पसीने के जरिए त्वचा के पोर्स से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

