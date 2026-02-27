सुबह नींद से उठते ही आने लगते हैं चक्कर, ये किस बीमारी का संकेत?

सुबह नींद से उठते ही अगर सिर घूमने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए या कुछ सेकेंड के लिए शरीर हल्का महसूस हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. कई लोग इसे थकान, कम नींद या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होना किसी बीमारी की ओर इशारा हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार ज्यादातर मामलों में सुबह उठते ही चक्कर आना शरीर की अचानक पोजीशन बदलने से जुड़ा होता है. जब हम लेटे हुए से सीधे खड़े हो जाते हैं तो कुछ पल के लिए दिमाग तक खून की सप्लाई कम हो जाती है, इस कंडीशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है.



क्या है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन?



जब शरीर लेटे हुए अवस्था से खड़े होने की स्थिति में आता है, तो ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है. अगर शरीर तुरंत इसे संतुलित नहीं कर पाता तो सिर घूमने जैसा एहसास होता है. यह समस्या खासतौर पर बुजुर्गों, कम पानी पीने वाले या कुछ दवाई लेने वाले लोगों में ज्यादा देखी जाती है.



सुबह चक्कर आने के आम कारण



पानी की कमी



रात भर सोने के दौरान शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है. अगर दिन भर भी पर्याप्त पानी नहीं पिया जाता है तो सुबह ब्लड प्रेशर गिर सकता है और चक्कर आ सकते हैं. शराब या ज्यादा कैफीन लेने से यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे सुबह उठने पर चक्कर आने की समस्या हो सकती है.



लो ब्लड शुगर



सुबह खाली पेट रहने से कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है. डायबिटीज के मरीज खासकर जो इंसुलिन या दवाई लेते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से चक्कर, कमजोरी और घबराहट हो सकती है.



दवाइयों का साइड इफेक्ट



ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, दिल की बीमारी या नींद की दवाई भी सुबह चक्कर आने की वजह बन सकती है. यह दवाई ब्लड प्रेशर या नसों के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है.



स्लीप एपनिया



अगर रात में सांस रुक-रुक कर चलती है तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है. इससे सुबह उठते ही चक्कर या भारीपन महसूस हो सकता है.



कान से जुड़ी दिक्कतें



कान का अंदरूनी हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है, अगर इसमें सूजन, संक्रमण या क्रिस्टल की गड़बड़ी हो जाए तो सिर घूमने या उठने पर तेज चक्कर आ सकते हैं. इसके अलावा खून की कमी, माइग्रेन या कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी बार-बार चक्कर आने का कारण बन सकती है.



सुबह चक्कर आने से बचने के आसान तरीका



अगर आपको भी सुबह उठते ही चक्कर आने की समस्याएं होती है तो आप कोशिश करें कि बिस्तर से अचानक न उठे. पहले कुछ मिनट बैठे और फिर आराम से उठे. वहीं दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहे और सुबह उठते ही एक गिलास पानी पिए. रात में शराब और ज्यादा कैफीन का सेवन करने से बचें, ब्रेकफास्ट जरूर करें ताकि ब्लैक ब्लड शुगर स्थिर रहे. वहीं अगर कोई दवाई ले रहे हैं और चक्कर बढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टर को भी चेक करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें-3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

