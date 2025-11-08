हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSide Effects of Medicines: लंबे समय तक दवा खाने से घट सकते हैं जरूरी विटामिन, डॉक्टर ने किया खुलासा

Side Effects of Medicines: लंबे समय तक दवा खाने से घट सकते हैं जरूरी विटामिन, डॉक्टर ने किया खुलासा

Medicine Risks: हम अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग दवा का यूज डेली करते हैं. क्या आपको मालूम है कि इन दवाओं के ज्यादा यूज से आपके शरीर में से जरूरी विटामिन खत्म हो जाते हैं?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Preferred Sources

Side Effects of Daily Medicines: दवाइयां इलाज के लिए होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल धीरे-धीरे शरीर के ज़रूरी न्यूट्रिशन को कम कर देता है? यह कमी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और बाद में थकान, इम्युनिटी की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना और कई ऐसी दिक्कतें पैदा कर सकती है, जिन्हें लोग अक्सर किसी और वजह से जोड़ लेते हैं. डॉ. गरिमा गोयल ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें वे बताती हैं कि डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट एस्पिरिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटासिड, मेटफॉर्मिन और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं शरीर में विटामिन और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती हैं. चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये आपके शरीर पर असर करती हैं.

एस्पिरिन

एस्पिरिन शरीर में विटामिन C के एब्जॉर्प्शन को घटा देती है, जिससे इसकी मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है. लंबे समय तक एस्पिरिन लेने से शरीर में आयरन स्टोर भी घट सकता है. एक बड़ी स्टडी ASPREE ट्रायल के मुताबिक, रोज़ 100mg लो-डोज एस्पिरिन लेने वाले 65 साल से ऊपर के लोगों में एनीमिया का खतरा करीब 20 प्रतिशत बढ़ जाता है.

टायलनॉल, एसिटामिनोफेन

ग्लूटाथियोन शरीर का मेन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सेल्स को डैमेज से बचाता है. टायलनॉल जैसी दवाएं इसका स्तर घटा देती हैं, जिससे लिवर को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है. कम ग्लूटाथियोन लेवल उम्र बढ़ने, डायबिटीज, इंफेक्शन और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है.

बर्थ कंट्रोल पिल्स

बर्थ कंट्रोल पिल्स का लगातार सेवन शरीर में कई विटामिन्स और मिनरल्स को घटा देता है, जैसे फॉलिक एसिड, B2, B6, B12, विटामिन C, विटामिन E, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यह कमी इतनी गंभीर हो सकती है कि कई महिलाओं को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं. इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इन पिल्स में मौजूद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं.

मेटफॉर्मिन

मेटफॉर्मिन, जो शुगर के मरीजों को दी जाती है, इंटेस्टाइन में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है. लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से शरीर में B12 की कमी हो सकती है, जिससे नर्व डैमेज का खतरा बढ़ जाता है.

एंटासिड

एंटासिड पेट में बनने वाले एसिड को कम करते हैं, लेकिन यही एसिड खाने से विटामिन B12 रिलीज करने में मदद करता है. लंबे समय तक एंटासिड लेने से शरीर में कैल्शियम, पोटैशियम और जिंक की भी कमी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमजोर और मसल्स ढीली पड़ सकती हैं.

स्टैटिन

स्टैटिन दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन ये शरीर में Coenzyme Q10 को घटा देती हैं, जो मसल्स की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और सूजन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

एंटीबायोटिक्स

एंटीबायोटिक्स हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अच्छे गट बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं. इससे गट बैलेंस बिगड़ जाता है, जो मोटापा, एलर्जी, पाचन की दिक्कत और इम्युनिटी पर असर डालता है.

स्टेरॉयड

स्टेरॉयड शरीर के मिनरल बैलेंस को कई तरीकों से गड़बड़ करते हैं. ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को घटाते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और विटामिन D एक्टिविटी भी कम हो जाती है. इससे मैग्नीशियम और पोटैशियम लेवल घट जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और ऐंठन जैसी दिक्कतें आती हैं. लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने से B Vitamins का असर भी घट जाता है, जिससे एनर्जी और नर्व फंक्शन पर असर पड़ता है.

अगर आप कोई दवा लंबे समय से ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर या डायटीशियन से पूछें कि कौन-से विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट्स साथ में लेने चाहिए. छोटी-छोटी सावधानियां आपको थकान, एनीमिया, बोन लॉस और हॉर्मोनल इंबैलेंस जैसी कई दिक्कतों से बचा सकती हैं.

ये भी पढ़ें-Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Tags :
Drug Nutrient Depletion Side Effects Of Daily Medicines Side Effects Medicines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, अब दिया जवाब
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, अब दिया जवाब
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
क्रिकेट
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!
ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
हेल्थ
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget