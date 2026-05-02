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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMango And Body Heat: क्या ज्यादा आम खाने से सच में बढ़ती है शरीर की गर्मी? डॉक्टर से जानें सच

Mango And Body Heat: क्या ज्यादा आम खाने से सच में बढ़ती है शरीर की गर्मी? डॉक्टर से जानें सच

Mango And Blood Sugar Levels: आम को पारंपरिक रूप से "गर्म फल" कहा जाता है, लेकिन साइंस इसे इस तरह नहीं देखता. उनके अनुसार, किसी भी खाने को उसके पोषक तत्वों के आधार पर समझा जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 May 2026 04:36 PM (IST)
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What Happens If You Eat Too Many Mangoes: गर्मी आते ही आम का मौसम शुरू हो जाता है और फिर यह सिर्फ फल नहीं, एक आदत बन जाता है.  नाश्ते से लेकर रात तक, हर वक्त इसे खाने का मन करता है. लेकिन हर साल एक बात जरूर सुनने को मिलती है कि "ज्यादा आम मत खाओ, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी." तो क्या सच में ऐसा होता है या यह सिर्फ पुरानी मान्यता है जो आज तक चली आ रही है?. चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

 न्यूट्रिशन हेड डॉ. करुणा चतुर्वेदी ने TOI को बताया कि आम को पारंपरिक रूप से "गर्म फल" कहा जाता है, लेकिन साइंस इसे इस तरह नहीं देखता. उनके अनुसार, किसी भी खाने को उसके पोषक तत्वों के आधार पर समझा जाता है, न कि गर्म या ठंडा मानकर. आम में प्राकृतिक शर्करा और मैंगिफेरिन जैसे तत्व होते हैं, जो पाचन के दौरान शरीर में हल्की गर्माहट का एहसास दे सकते हैं. लेकिन यह बुखार की तरह शरीर का तापमान नहीं बढ़ाते. यानी जो गर्मी महसूस होती है, वह हल्की और अस्थायी होती है. 

किसका रखना चाहिए आपको ध्यान?

असल फर्क मात्रा से पड़ता है. एक आम खाना और एक साथ तीन-चार आम खा लेना, दोनों का असर अलग होता है. डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार, ज्यादा आम खाने से पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. इसमें मौजूद फाइबर और फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में लेने पर पेट फूलना, दस्त या ऐंठन जैसी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं.

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ज्यादा आम खाने के नुकसान

ज्यादा आम खाने के कुछ आम प्रभाव भी देखे जाते हैं. जैसे पाचन बिगड़ना, क्योंकि ज्यादा फाइबर और प्राकृतिक शक्कर आंतों को प्रभावित कर सकते हैं. ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए चिंता की बात है. कुछ लोगों को होंठों के आसपास जलन या खुजली भी महसूस होती है.  इसकी वजह आम के छिलके के पास मौजूद चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा को रिएक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ज्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ने का खतरा भी रहता है.

यह गर्म क्यों लगता है?

गर्मी के मौसम में आम गर्म क्यों लगता है, इसका कारण सिर्फ फल नहीं है. इस समय शरीर पहले से ही डिहाइड्रेशन और धीमे पाचन से गुजर रहा होता है. ऐसे में जब ज्यादा मीठा फल खाया जाता है, तो शरीर भारी और गर्म महसूस कर सकता है. यानी जो गर्मी का एहसास होता है, वह कई चीजों का मिला-जुला असर है. इसका मतलब यह नहीं कि आम खाना छोड़ दिया जाए. बस इसे समझदारी से खाने की जरूरत है. रोज एक या दो आम तक सीमित रहें, ज्यादा एक साथ खाने से बचें. दही या पानी वाली चीजों के साथ लें, ताकि संतुलन बना रहे. खाली पेट खाने से बचें अगर पाचन संवेदनशील है. खाने से पहले कुछ देर पानी में भिगोना भी फायदेमंद माना जाता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 May 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Mango Benefits Mango Side Effects Mango Nutrition Facts
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