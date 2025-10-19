दिवाली के बाद अचानक बदलता है मौसम, कमजोर इम्यूनिटी वाले रखें इन बातों का ध्यान

दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. इस दौरान हम मिठाइयों का खूब सेवन करते हैं, देर रात तक जागते हैं, पटाखे चलाते हैं और अनहेल्दी चीजें भी खा लेते हैं. इसके अलावा, दिवाली के बाद मौसम तेजी से बदलता है. गर्मी से अचानक ठंड की ओर झुकाव हो जाता है. वहीं, इस समय प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ जाता है. इन सभी कारणों से हमारी इम्युनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर हो सकती है और जब इम्युनिटी कमजोर होती है, तो सर्दी-खांसी, फ्लू, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं जल्दी घेर लेती हैं.

ऐसे में जरूरी है कि हम दिवाली के बाद अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें. खासकर उन लोगों को जिनकी इम्युनिटी पहले से ही थोड़ी कमजोर रहती है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे या जिन्हें बार-बार सर्दी-जुकाम होता रहता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिवाली के बाद अचानक मौसम बदलता है तो इसमें कमजोर इम्यूनिटी वाले किन बातों का ध्यान रखें

1. आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं – आयुर्वेद में कई ऐसे नेचुरल जड़ी-बूटियों और घरेलू उपायों का जिक्र है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जैसे अश्वगंधा, तनाव कम करने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद करता है. इसके अलावा तुलसी, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत देती है. आंवला, विटामिन C का भरपूर स्रोत है, जो शरीर को एनर्जी देता है और पाचन दुरुस्त रखता है. इन जड़ी-बूटियों से बनी हर्बल चाय, काढ़ा या आयुर्वेदिक ड्रिंक्स को रोजाना लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है. ये चीजें शरीर के अंदर की सफाई करती हैं, पाचन तंत्र को ठीक करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं.

2. शरीर को डिटॉक्स करें – त्योहारी खाने के बाद शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व जमा हो जाते हैं. इन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है, जिससे इम्युनिटी बनी रहे. डिटॉक्स करने के लिए ताजे फलों का रस पिएं जैसे अनार, संतरा या गाजर का जूस. हरी सब्जियों का सेवन करें जैसे पालक, मेथी और बथुआ, हल्दी, अदरक और लहसुन को रोजाना खाएं, ये नेचुरल डिटॉक्स एजेंट हैं. डिटॉक्स करने से शरीर हल्का महसूस करता है, स्किन साफ होती है और पाचन भी सुधरता है.

3. पाचन को मजबूत रखें - पाचन शक्ति ही शरीर की असली ताकत है. अगर पाचन कमजोर हो जाए, तो शरीर पोषक तत्वों को सही से नहीं ले पाता और इम्यूनिटी घटने लगती है. ऐसे में पाचन को तेज करने के लिए गर्म पानी या हर्बल चाय पीएं. खाने में हींग, जीरा, अदरक जैसे मसाले यूज करें. ठंडा, बासी और तला-भुना खाने से परहेज करें.

4. मेडिटेशन और योग से इम्यूनिटी बढ़ाएं - आजकल तनाव भी इम्यूनिटी को कमजोर करने वाला बड़ा कारण है. दिवाली की भागदौड़ के बाद अक्सर थकावट और नींद की कमी हो जाती है. ऐसे में रोजाना 10-15 मिनट मेडिटेशन और योग करना बहुत जरूरी है. मेडिटेशन से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, मानसिक शांति मिलती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. मेडिटेशन और योग करने से श्वसन तंत्र भी सुधरता है जो सर्दी-खांसी के समय में बहुत जरूरी है.

5. घरेलू नुस्खे अपनाएं - सुबह खाली पेट हल्दी पानी या आंवला जूस पीना एक तरह से इम्यूनिटी शॉट्स की तरह काम करता है. इससे शरीर का डाइजेशन ठीक रहता है और पोषक तत्व आसानी से अवशोषित होते हैं. घरेलू शॉट्स में हल्दी, गर्म पानी और शहद मिक्स करके पी सकते हैं. इसके अलावा अदरक , नींबू, काली मिर्च और शहद का काढ़ा बना सकते हैं. इन्हें रोजाना पीने से शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है.

6. शरीर को एक्टिव रखें – दिवाली के बाद लोग अक्सर सुस्ती में आ जाते हैं, खासकर ठंड शुरू होते ही लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं. लेकिन, शरीर को मूवमेंट की जरूरत होती है. इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या योग करें, घर के कामों में एक्टिव रहें, एक्टिव रहने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और इम्यून फंक्शन बेहतर होता है.

7. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर चीजें खाएं - एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. इनके अच्छे स्रोत बेरीज, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, अलसी, फल और सब्जियां, जैसे गाजर, चुकंदर, ब्रोकली हैं. इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करें.

