सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान

हमारे शरीर की केयर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. सही खान-पान, नियमित व्यायाम और पूरी नींद हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दांतों की सफाई भी हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अक्सर लोग दिनभर की थकान के बाद रात में बिना ब्रश किए ही सो जाते हैं. यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है. दांत सिर्फ मुस्कान दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़े हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं.

रात में ब्रश नहीं करने के नुकसान



1. मुंह में बैक्टीरिया जमा होना - दिनभर में हम जो भी खाते-पीते हैं, उसके छोटे-छोटे कण हमारे दांतों और मसूड़ों पर रह जाते हैं. रात को अगर ब्रश न किया जाए, तो ये कण और साथ में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में जमा हो जाते हैं. यह जमा बैक्टीरिया धीरे-धीरे दांतों और मसूड़ों पर प्लाक का रूप ले लेते हैं. प्लाक से दांतों में इन्फेक्शन और बदबू की समस्या शुरू हो सकती है.

2. दांतों में सड़न और कैविटी - रात को बिना ब्रश किए सोने से दांतों के बीच फंसे खाने के कण धीरे-धीरे सड़ने लगते हैं. इससे दांतों में कैविटी और सड़न की समस्या हो सकती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो आगे चलकर रूट कैनाल जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं.

3. मसूड़ों की सूजन और खून आना - मुंह में बैक्टीरिया लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, तो मसूड़ों में सूजन आ सकती है और ब्रश करते समय खून आने लगता है. यह जिंजिवाइटिस की शुरुआती समस्या का संकेत होता है.

4. मुंह से बदबू - सुबह उठते ही अगर मुंह से बदबू आती है, तो इसका मुख्य कारण रात में ब्रश न करना है. यह बदबू बैक्टीरिया द्वारा पैदा होने वाले एसिड और गैस की वजह से होती है.

5. पाचन तंत्र पर असर - मुंह में मौजूद बैक्टीरिया केवल दांतों तक सीमित नहीं रहते. ये लार के जरिए पेट तक पहुंच सकते हैं और पाचन की समस्या, एसिडिटी या संक्रमण जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं.

6. हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ना - हाल ही के अध्ययनों में यह पाया गया है कि मुंह के इंफेक्शन का सीधे हार्ट पर असर पड़ता है. मसूड़ों की सूजन से निकलने वाले टॉक्सिन खून में मिलकर हार्ट तक पहुंच सकते हैं और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

रात में ब्रश करने के फायदे

1. हर रात सोने से पहले ब्रश करने से दिनभर जमा बैक्टीरिया और खाने के कण हट जाते हैं.

2. सोने से पहले ब्रश करने से दांतों में कैविटी और सड़न की संभावना कम हो जाती है.

3. रात में ब्रश करने से मसूड़े हेल्दी रहते हैं और खून आने की समस्या नहीं होती है.

4. रात में ब्रश करने से मुंह से बदबू दूर रहती है.

5. सोने से पहले ब्रश करने से पूरे शरीर की सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है.

दांतों की सही देखभाल कैसे करें?

रात को ब्रश करना जरूरी है, लेकिन दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना भी बहुत जरूरी है. इसके अलावा फ्लॉस और माउथवॉश का यूज करने से दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है. हेल्दी दांत न सिर्फ आपकी मुस्कान को सुंदर बनाते हैं, बल्कि आपके पूरे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं.

यह भी पढ़ें: डायबिटीज मरीज ब्लड शुगर टेस्ट कितनी बार करें? जाने सही समय और तरीका

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator