हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान

सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान

अक्सर लोग दिनभर की थकान के बाद रात में बिना ब्रश किए ही सो जाते हैं. यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 01 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

हमारे शरीर की केयर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. सही खान-पान, नियमित व्यायाम और पूरी नींद हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दांतों की सफाई भी हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अक्सर लोग दिनभर की थकान के बाद रात में बिना ब्रश किए ही सो जाते हैं. यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है. दांत सिर्फ मुस्कान दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़े हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं. 

रात में ब्रश नहीं करने के नुकसान
 
1. मुंह में बैक्टीरिया जमा होना - दिनभर में हम जो भी खाते-पीते हैं, उसके छोटे-छोटे कण हमारे दांतों और मसूड़ों पर रह जाते हैं. रात को अगर ब्रश न किया जाए, तो ये कण और साथ में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में जमा हो जाते हैं. यह जमा बैक्टीरिया धीरे-धीरे दांतों और मसूड़ों पर प्लाक का रूप ले लेते हैं. प्लाक से दांतों में इन्फेक्शन और बदबू की समस्या शुरू हो सकती है. 

2. दांतों में सड़न और कैविटी - रात को बिना ब्रश किए सोने से दांतों के बीच फंसे खाने के कण धीरे-धीरे सड़ने लगते हैं. इससे दांतों में कैविटी और सड़न की समस्या हो सकती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो आगे चलकर रूट कैनाल जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं. 

3. मसूड़ों की सूजन और खून आना - मुंह में बैक्टीरिया लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, तो मसूड़ों में सूजन आ सकती है और ब्रश करते समय खून आने लगता है. यह जिंजिवाइटिस की शुरुआती समस्या का संकेत होता है. 

4. मुंह से बदबू - सुबह उठते ही अगर मुंह से बदबू आती है, तो इसका मुख्य कारण रात में ब्रश न करना है. यह बदबू बैक्टीरिया द्वारा पैदा होने वाले एसिड और गैस की वजह से होती है. 

5.  पाचन तंत्र पर असर - मुंह में मौजूद बैक्टीरिया केवल दांतों तक सीमित नहीं रहते. ये लार के जरिए पेट तक पहुंच सकते हैं और पाचन की समस्या, एसिडिटी या संक्रमण जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं. 

6. हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ना - हाल ही के अध्ययनों में यह पाया गया है कि मुंह के इंफेक्शन का सीधे हार्ट पर असर पड़ता है. मसूड़ों की सूजन से निकलने वाले टॉक्सिन खून में मिलकर हार्ट तक पहुंच सकते हैं और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

रात में ब्रश करने के फायदे

1. हर रात सोने से पहले ब्रश करने से दिनभर जमा बैक्टीरिया और खाने के कण हट जाते हैं. 

2. सोने से पहले ब्रश करने से  दांतों में कैविटी और सड़न की संभावना कम हो जाती है. 

3. रात में ब्रश करने से मसूड़े हेल्दी रहते हैं और खून आने की समस्या नहीं होती है. 

4. रात में ब्रश करने से मुंह से बदबू दूर रहती है. 

5. सोने से पहले ब्रश  करने से पूरे शरीर की सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है. 

दांतों की सही देखभाल कैसे करें?

रात को ब्रश करना जरूरी है, लेकिन दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना भी बहुत जरूरी है. इसके अलावा फ्लॉस और माउथवॉश का यूज करने से दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है.  हेल्दी दांत न सिर्फ आपकी मुस्कान को सुंदर बनाते हैं, बल्कि आपके पूरे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं. 

यह भी पढ़ें: डायबिटीज मरीज ब्लड शुगर टेस्ट कितनी बार करें? जाने सही समय और तरीका

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 01 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Tags :
Health Teeth Cleaning LIfestyle Brushing At Night
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
पति शक बहुत करता है... क्या इस आधार पर पत्नी मांग सकती है तलाक, जानें क्या कहता है कानून?
पति शक बहुत करता है... क्या इस आधार पर पत्नी मांग सकती है तलाक, जानें क्या कहता है कानून?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget