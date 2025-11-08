हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
What is CRP Test: किन-किन बीमारियों का पता बताता है CRP Test, किस उम्र में इसे कराना जरूरी?

CRP Blood Test: सीआरपी टेस्ट खून में मौजूद इस प्रोटीन की मात्रा मापता है. चलिए आपको बताते हैं कि किन-किन बीमारियों का पता बताता है CRP Test और इससे किस बीमारी का पता चलता है

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Nov 2025 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

When to get CRP blood test: जब शरीर में कोई इंफेक्शन या सूजन होती है, तो शरीर खुद उसे पहचानने और लड़ने की कोशिश करता है. इसी प्रक्रिया में लीवर एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जिसे सी-रिएक्टिव प्रोटीन या सीआरपी कहा जाता है. इस प्रोटीन का स्तर जब बढ़ता है, तो यह संकेत देता है कि शरीर में कहीं न कहीं सूजन या इंफेक्शन मौजूद है. यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर मरीजों को सीआरपी टेस्ट कराने की सलाह देते हैं. यह एक सामान्य ब्लड टेस्ट है, लेकिन इसके नतीजे कई गंभीर बीमारियों की ओर इशारा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह टेस्ट कब करवाया जाता है और किस उम्र में इसको करवाना सही है.

सीआरपी टेस्ट क्या है?

अब आते हैं कि इसका टेस्ट क्यों करवाया जाता है. सीआरपी टेस्ट खून में मौजूद इस प्रोटीन की मात्रा मापता है. मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब शरीर में इंफेक्शन या चोट होती है, तो लीवर तुरंत सीआरपी का स्तर बढ़ा देता है. सामान्य रूप से खून में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन अगर यह स्तर बढ़ा हुआ मिले, तो यह किसी प्रकार की इंफ्लेमेशन या इंफेक्शन का संकेत हो सकता है.

किन-किन बीमारियों का पता बताता है सीआरपी टेस्ट?

जब शरीर में कोई गंभीर इंफेक्शन होता है, जैसे सेप्सिस, तो सीआरपी स्तर तेजी से बढ़ता है. क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि यह टेस्ट ऐसे मामलों में सूजन की तीव्रता का पता लगाने में मदद करता है. इसके अलावा ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस में शरीर अपनी ही सेल्स पर हमला करता है. इन स्थितियों में भी सीआरपी का स्तर बढ़ा हुआ मिलता है, जिससे बीमारी की सक्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है. आंतों की सूजन संबंधी बीमारियों में भी सीआरपी बढ़ सकता है. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, जिसे एचएस-सीआरपी कहते हैं, वह हार्ट की सेहत का आकलन करने में काम आता है. अगर इसका स्तर लगातार बढ़ा हुआ हो, तो यह हार्ट की ब्लड वेसेल्स में सूजन और भविष्य में हार्ट अटैक के जोखिम का संकेत हो सकता है.

किस उम्र में कराना चाहिए सीआरपी टेस्ट?

सामान्य रूप से हर व्यक्ति को यह टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर बार-बार इंफेक्शन, लगातार बुखार, जोड़ों में दर्द, थकान या किसी गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हों, तो डॉक्टर इसे सुझा सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, हृदय रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 से 40 साल की उम्र के बाद एचएस-सीआरपी टेस्ट समय-समय पर कराना फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि परिवार में हार्ट रोग की कोई हिस्ट्री हो.

ये भी पढ़ें: Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 05:19 PM (IST)
