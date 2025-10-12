हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थरात को अच्छे से सोते नहीं तो भी लग सकता है चश्मा, जानें क्या है इसका आंखों से कनेक्शन?

रात को अच्छे से सोते नहीं तो भी लग सकता है चश्मा, जानें क्या है इसका आंखों से कनेक्शन?

आंखों की सेहत का कनेक्शन हमारी नींद से भी है यानी अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते, तो इसका असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है और आपको जल्दी चश्मा लग सकता है या आंखों में दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

हमारे शरीर में कई जरूरी अंग होते हैं, लेकिन आंखें सबसे अहम हिस्सों में से एक हैं. हम जो कुछ भी देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारी आंखों से होता है. अगर आंखों की सेहत खराब हो जाए, तो जिंदगी की क्वालिटी पर असर पड़ता है. इसलिए आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है. लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आंखों की सेहत का एक बड़ा रिश्ता हमारी नींद से भी जुड़ा है यानी अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते, तो इसका असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है और आपको जल्दी चश्मा लग सकता है या आंखों में दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं. नींद की कमी सिर्फ शरीर को थकाती नहीं है, बल्कि आंखों की सेहत को भी सीधा नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि रात को अच्छे से सोते नहीं तो भी कैसे चश्मा लग सकता है और इसका आंखों से कनेक्शन क्या है. 

नींद का आंखों से क्या है कनेक्शन?

जब हम सोते हैं, तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है. दिनभर की थकान, तनाव और काम से शरीर के अलग-अलग हिस्सों में खिंचाव आता है. नींद ही वो समय होता है जब हमारा शरीर और हमारी आंखें खुद को ठीक करने का काम करती हैं. आंखों के चारों ओर एक पतली परत होती है जिसे टियर फिल्म कहते हैं. ये आंखों को नमी देती है और उन्हें सूखने से बचाती है. जब हम दिनभर मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर स्क्रीन देखते हैं, तो ये टियर फिल्म ड्राई और कमजोर हो जाती है. लेकिन जब हम रात को अपनी आंखें बंद करके सोते हैं, तो यह परत खुद को रिपेयर करने लगती है. ऐसे में 7 से 8 घंटे की गहरी और सही समय पर ली गई नींद न सिर्फ आपके दिमाग और शरीर को फ्रेश बनाती है, बल्कि आपकी आंखों की सेहत को भी दुरुस्त रखती है. 

रात को अच्छे से सोते नहीं तो भी कैसे चश्मा लग सकता है?

अगर आप रात को देर तक जागते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, या ठीक से नहीं सोते, तो आपकी आंखों को रिपेयर होने का समय नहीं मिलता है. इससे ड्राई आइज, जलन, खुजली, धुंधला दिखना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. नींद की कमी से आंखों में थकावट दिखती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और धीरे-धीरे नजर कमजोर होने लगती है. इसका मतलब है कि आपको जल्दी चश्मा लग सकता है जो लोग देर रात तक स्क्रीन देखते हैं, खासकर अंधेरे में, उनकी आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है. अंधेरे कमरे में मोबाइल या लैपटॉप की तेज रोशनी आंखों पर दबाव डालती है और आंखें जल्दी थक जाती हैं. यही नहीं, कई बार लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें आंखों में भारीपन और खुश्की महसूस होती है. हमारा शरीर एक सर्कैडियन रिदम से चलता है, मतलब शरीर को एक तय समय पर सोने और जागने की आदत होती है.  अगर आप रोज एक ही समय पर सोते और जागते हैं तो शरीर अच्छी तरह से रिकवर करता है. 

यह भी पढ़ें खाने वाली थाोली से बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, दाल-चावल पर ICMR का बड़ा खुलासा

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 12 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Tags :
Eye Care Health LIfestyle Connection Between Sleep And Eyes Sleep And Eyes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
लाइफस्टाइल
83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज
83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज
जनरल नॉलेज
Elevator History: जिस वजह से हुई ऊंची-ऊंची इमारतों की राह आसान, जानें कैसे हुआ था उस लिफ्ट का आविष्कार?
जिस वजह से हुई ऊंची-ऊंची इमारतों की राह आसान, जानें कैसे हुआ था उस लिफ्ट का आविष्कार?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget