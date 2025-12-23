हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीसर्दियों में फट रही हैं आपकी एड़ियां तो न हों परेशान, ये नुस्खे आएंगे बड़े काम

सर्दियों में फट रही हैं आपकी एड़ियां तो न हों परेशान, ये नुस्खे आएंगे बड़े काम

Cracked Heels in winter: सर्दियों में लोगों की एड़ियां फट जाती है. इसके कारण उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा उन्हें लोगों के सामने पैरों को छुपाना पड़ता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 23 Dec 2025 09:10 AM (IST)
Cracked Heels in winter: सर्दियां आते ही लोगों को स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. शरीर का रूखा पड़ना, होठों का सूख जाना और एड़ियों का फट जाना. इनमें से सबसे ज्यादा समस्या लोगों को एड़ियों के फटने से होती है क्योंकि फटी एड़ियों को ठीक करने में काफी लंबा समय लग जाता है. मार्केट में में कई सारें क्रीम है, जो दावा करते हैं कि उनका प्रयोग करके आप आसानी से फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं लेकिन जब उनका इस्तेमाल करते हैं. तो वह कुछ असर नहीं दिखाती है. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे नुस्खे लेकर, जिनका प्रयोग करके आप आसानी ने इन समस्याओं का सामाधान कर सकते हैं. 

रात में करें ये ट्राई

आप रात में थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें. उसमें नीबू निचोंड़ें और शैम्पु डालें. उसके बाद उसमें 10-15 मिनट तक पैरों को डुबाएं. ऐसा करने से आपकी एड़ियां मुलायम होएगी.

फटाफट करने वाले टिप्स

  • रात में वैसलिन लगा कर मौजा पहन कर पैरों को ढक ले. ऐसा करने से आपके पैरों में मॉइस्चर लॉक होगा.
  • ठंड में हमेशा पैरों में मौजे पहने या चप्पल पहनें. पैरों में कुछ न पहन कर चलने से भी पैर फटते हैं.
  • नारियल तेल और कपूर लगाना भी फटी एड़ियों को राहत पहुंचाने का काम करता है.
  • नहाने का टाइम कम करे. केवल 10-15 मिनट तक ही नहाने के समय को रखें.
  • रोज सोने से पहले ताजा एड़ियों पर ताजा एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

दिन में बनाएं, रात में लगाएं

दिन में नीम की पत्तियों को तोड़ कर उसका पेस्ट बना ले.उस पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी डालकर मिक्स कर दें. रात में इसको फिर अपनी एड़ियों पर लगाकर सूखने दें. उसके बाद उसको पानी से धो लें. एड़ियों को धोने के बाद उस पर क्रीम लगाकर मौजे पहनकर ढंक लें. मालिश करें. मालिश करने से एड़ियों के बीच की दरारें कम होती हैं. मालिश में आप कई तरह के तेलों जैसे नारियल, बादाम, जैतून का तेल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से आपको एड़ियों के साथ-साथ दिमागी तौर पर भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा. 

स्क्रब

अगर आप चाहें तो  घर पर पैक भी बना सकते हैं. चावल के आटे में आधा नींबू का रस डाल कर पैक बना ले. ऐसा करके आपको बिल्कुल भी फटी ऐड़ियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ें: Winter Skin Tips: सर्दियों में त्वचा क्यों हो जाती है रूखी? डॉक्टरों ने बताए बचाव के आसान तरीके

Published at : 23 Dec 2025 09:10 AM (IST)
