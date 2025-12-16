हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCervical Cancer: इन लक्षणों को इग्नोर करने पर हो जाता है सर्वाइकल कैंसर, जानें महिलाओं को ज्यादा खतरा क्यों?

Cervical Cancer: इन लक्षणों को इग्नोर करने पर हो जाता है सर्वाइकल कैंसर, जानें महिलाओं को ज्यादा खतरा क्यों?

सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जो महिला के गर्भाशय के निचले हिस्से में होती है. इसका मुख्य कारण मानव पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण है, जो यौन संबंधों के जरिये फैलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में महिलाओं में हर साल सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) के 1.2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं. यह महिलाओं में तीसरा सबसे आम कैंसर है. हर साल करीब 70 से 75 हजार महिलाओं की मौत इस बीमारी से होती है, जो दुनिया भर में होने वाली सर्वाइकल कैंसर से मौतों का लगभग एक तिहाई हिस्सा है.

इस कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते. इसी वजह से इसकी पहचान और रोकथाम में देरी हो जाती है. इस लेख में हम ऐसे संकेतों और कारणों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से समय रहते सतर्क हुआ जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर क्या होता है?

सर्वाइकल कैंसर वह कैंसर है, जो महिला के गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में होता है. सर्विक्स वह हिस्सा है, जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है.

जब इस हिस्से की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और शरीर का उन पर नियंत्रण नहीं रहता, तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण मानव पैपिलोमावायरस यानी HPV संक्रमण माना जाता है, हालांकि इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं.

HPV संक्रमण सबसे बड़ा कारण

मानव पैपिलोमावायरस यानी HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारणों में से एक है. यह वायरस यौन संबंधों के जरिये फैलता है. करीब 80 प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर के मामलों में HPV को जिम्मेदार माना जाता है.

HPV के कई प्रकार होते हैं, लेकिन टाइप 16 और टाइप 18 सबसे खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि यही आगे चलकर कैंसर की वजह बन सकते हैं.

HPV संक्रमण आम है, लेकिन खतरा कब बढ़ता है

यह जानना जरूरी है कि HPV कोई दुर्लभ वायरस नहीं है. ज्यादातर महिलाएं अपनी जिंदगी में कभी न कभी HPV से संक्रमित होती हैं. अच्छी बात यह है कि अधिकतर मामलों में शरीर की इम्युनिटी खुद ही इस वायरस को खत्म कर देती है.

समस्या तब होती है, जब यह वायरस लंबे समय तक शरीर में बना रहता है. ऐसे मामलों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

ज्यादा यौन साथी होने से क्यों बढ़ता है जोखिम?

अगर किसी महिला के ज्यादा यौन साथी हैं, तो सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसकी वजह यह है कि इससे HPV और अन्य यौन संचारित संक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो जाती है.

असुरक्षित यौन संबंध और बार-बार पार्टनर बदलने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है. HPV ऐसा ही वायरस है, जो लंबे समय तक शरीर में रहने पर कैंसर की वजह बन सकता है.

धूम्रपान भी बढ़ाता है खतरा

अक्सर धूम्रपान को सिर्फ फेफड़ों के कैंसर से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहता. सिगरेट में मौजूद जहरीले रसायन शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं.

जब इम्युनिटी कमजोर होती है, तो शरीर HPV जैसे वायरस को खत्म नहीं कर पाता. ऐसे में सर्वाइकल कैंसर का खतरा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है.

बार-बार गर्भधारण भी एक जोखिम कारक

अगर किसी महिला ने कई बार गर्भधारण किया है, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. यह खतरा खासतौर पर उन महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, जिन्होंने कम उम्र में गर्भधारण किया हो.

लंबे समय तक गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन

कुछ शोध बताते हैं कि जो महिलाएं पांच साल या उससे ज्यादा समय तक गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है. इन गोलियों में मौजूद हार्मोन शरीर के हार्मोन संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिसका असर गर्भाशय की गर्दन यानी सर्विक्स की कोशिकाओं पर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: Winter Hair Care: इन 4 दिक्कतों के कारण सिर से कभी दूर नहीं होता डैंड्रफ, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Tags :
Cervical Cancer In India Cervical Cancer Causes HPV Virus And Cervical Cancer Cervical Cancer Risk Factors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
Advertisement

वीडियोज

Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget