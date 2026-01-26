हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDJ Laser Lights Vision Risk: क्या डीजे वाली लेजर लाइट छीन सकती है आपकी आंखों की रोशनी, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

DJ Laser Lights Vision Risk: क्या डीजे वाली लेजर लाइट छीन सकती है आपकी आंखों की रोशनी, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Eye Injury From DJ Laser Lights: डीजे वाले लेजर लाइट देखने में भले ही सुनहरा दिखे , लेकिन यह आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Can DJ Laser Lights Cause Permanent Vision Loss: डीजे पार्टी, क्लब या किसी इवेंट में चलने वाली लेजर लाइट देखने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन यह आंखों के लिए खतरनाक भी हो सकती है. हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस खतरे को गंभीरता से समझने की जरूरत दिखा दी है. चलिए आपको बताते हैं कि यह आपके लिए कितना खतरनाक है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

आंखों के डॉक्टर डॉ. आशीष मारकन ने एक किशोर लड़के का मामला साझा किया, जिसकी दाहिनी आंख की रोशनी अचानक कम हो गई थी. जांच में पता चला कि उसकी नजर 6/18 तक गिर चुकी थी. जब आंखों की अंदरूनी जांच की गई, तो आंख के बीच वाले हिस्से (मैक्युला) में चोट के निशान मिले. बातचीत के दौरान लड़के ने बताया कि वह कई बार डीजे द्वारा इस्तेमाल की जा रही लेजर लाइट को सीधे देख चुका था. पार्टी के दौरान लेजर बीम उसकी आंखों में बार-बार पड़ी थी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr Ashish Markan (@your_retina_doctor)

लेजर का आंखों पर नुकसान

डॉक्टरों के अनुसार, इस स्थिति को लेजर से होने वाला आंखों का नुकसान कहा जाता है. लेजर की तेज रोशनी आंख के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाती है, जो साफ और सीधी नजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है. अगर लेजर की रोशनी कुछ सेकंड के लिए भी सीधे आंखों पर पड़ जाए, या बार-बार ऐसा हो, तो नजर धुंधली हो सकती है, चीजें टेढ़ी दिख सकती हैं और पढ़ने में परेशानी हो सकती है. कुछ मामलों में यह नुकसान हमेशा के लिए भी रह सकता है.

कब बढ़ता है खतरा?

डॉ. बताते हैं कि क्लब या पार्टी में लेजर से आंखों को नुकसान होना आम बात नहीं है, लेकिन अगर लेजर बहुत तेज हो या सही तरीके से इस्तेमाल न की जा रही हो, तो खतरा बढ़ जाता है. खासतौर पर तेज हरी लेजर अगर कुछ सेकंड तक सीधे आंखों पर पड़े, तो वह रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है. डॉक्टर कहते हैं कि बार-बार लेजर की रोशनी आंखों में पड़ना ज्यादा खतरनाक होता है. आंख लेजर की रोशनी को एक छोटे बिंदु पर केंद्रित कर लेती है, जिससे उसका असर और तेज हो जाता है. अंधेरे माहौल जैसे क्लब में यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि वहां आंखों की पुतलियां ज्यादा खुली रहती हैं.

कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए?

अगर लेजर देखने के बाद आंखों में जलन हो, नजर धुंधली लगे, काले धब्बे दिखें, रोशनी चुभे या सिरदर्द हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे लक्षण तुरंत या कुछ घंटों बाद भी आ सकते हैं. डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसी स्थिति में उसी दिन आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इलाज समय पर हो जाए, तो नजर को बचाया जा सकता है, लेकिन हर बार पूरी तरह ठीक होना संभव नहीं होता. इसलिए सबसे जरूरी है सावधानी कि लेजर लाइट को सीधे न देखें, बीम आंखों की ओर आए तो नजर हटा लें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Jan 2026 04:43 PM (IST)
