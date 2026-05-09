एक्सप्लोरर
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
यह समस्या विटामिन के डिफिशिएंसी ब्लीडिंग नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति की वजह से होती है. यह तब होता है जब नवजात के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण खून सही तरीके से जम नहीं पाता.
Vitamin K Injection: अमेरिका में नवजात बच्चों के जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले विटामिन के इंजेक्शन को लेकर डॉक्टर ने गंभीर चिंता जताई है. हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां माता-पिता की ओर से यह इंजेक्शन लगवाने से इनकार करने के बाद नवजात बच्चों में खतरनाक इंटरनल ब्लीडिंग यानी शरीर के अंदर ब्लीडिंग की समस्या देखी गई. कुछ मामलों में बच्चों की मौत तक हो गई.
1/12
2/12
Published at : 09 May 2026 12:23 PM (IST)
हेल्थ
12 Photos
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
हेल्थ
6 Photos
क्या आप भी गलत तरीके से खा रहे तरबूज? रात में भूलकर भी न करें ये काम, जानें इसे खाने का सही समय
हेल्थ
10 Photos
बेबी क्रीम से मॉइश्चराइजर और पाउडर से ड्राई शैम्पू, एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्यों दे रहे वॉर्निंग?
हेल्थ
7 Photos
35 की उम्र के बाद चुपचाप कमजोर होने लगती हैं हड्डियां, जानें महिलाओं को क्यों रहना चाहिए अलर्ट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
Robot Buddha: दक्षिण कोरिया से जापान तक रोबोट भिक्षु का प्रवचन, क्या अब AI रोबोट पढ़ाएंगे धर्म का पाठ?
लाइफस्टाइल
राजधानी में टीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, स्लम और हाई रिस्क इलाकों से सामने आए 12000 मरीज
लाइफस्टाइल
कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
लाइफस्टाइल
क्या आप भी रोज खाते हैं एक ही तरह का खाना? छिन सकती है आपके पेट की ताकत!
Advertisement
हेल्थ
12 Photos
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
शिवाजी सरकार
Opinion