जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान

डॉक्टर के अनुसार, यह समस्या 'विटामिन K' डिफिशिएंसी ब्लीडिंग नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति की वजह से होती है. यह तब होता है जब नवजात के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण खून सही तरीके से जम नहीं पाता. ऐसे में शरीर के अंदर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जो कई बार जानलेवा साबित होती है.