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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थजन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान

जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान

यह समस्या विटामिन के डिफिशिएंसी ब्लीडिंग नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति की वजह से होती है. यह तब होता है जब नवजात के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण खून सही तरीके से जम नहीं पाता.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 May 2026 12:23 PM (IST)
यह समस्या विटामिन के डिफिशिएंसी ब्लीडिंग नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति की वजह से होती है. यह तब होता है जब नवजात के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण खून सही तरीके से जम नहीं पाता.

Vitamin K Injection: अमेरिका में नवजात बच्चों के जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले विटामिन के इंजेक्शन को लेकर डॉक्टर ने गंभीर चिंता जताई है. हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां माता-पिता की ओर से यह इंजेक्शन लगवाने से इनकार करने के बाद नवजात बच्चों में खतरनाक इंटरनल ब्लीडिंग यानी शरीर के अंदर ब्लीडिंग की समस्या देखी गई. कुछ मामलों में बच्चों की मौत तक हो गई.

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डॉक्टर के अनुसार, यह समस्या 'विटामिन K' डिफिशिएंसी ब्लीडिंग नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति की वजह से होती है. यह तब होता है जब नवजात के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण खून सही तरीके से जम नहीं पाता. ऐसे में शरीर के अंदर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जो कई बार जानलेवा साबित होती है.
डॉक्टर के अनुसार, यह समस्या 'विटामिन K' डिफिशिएंसी ब्लीडिंग नाम की एक दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति की वजह से होती है. यह तब होता है जब नवजात के शरीर में विटामिन के की कमी के कारण खून सही तरीके से जम नहीं पाता. ऐसे में शरीर के अंदर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जो कई बार जानलेवा साबित होती है.
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हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के मैरीलैंड में 7 हफ्ते के एक बच्चे को दौरे पड़ने लगे. इस तरह के कई और मामले सामने आएं. वहीं इन सभी मामलों में एक बात समान यह थी कि बच्चों को जन्म के बाद 'विटामिन के' का इंजेक्शन नहीं लगाया गया था.
हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के मैरीलैंड में 7 हफ्ते के एक बच्चे को दौरे पड़ने लगे. इस तरह के कई और मामले सामने आएं. वहीं इन सभी मामलों में एक बात समान यह थी कि बच्चों को जन्म के बाद 'विटामिन के' का इंजेक्शन नहीं लगाया गया था.
Published at : 09 May 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Vitamin K Injection Newborn Baby Health Vitamin K Deficiency Bleeding VKDB Disease

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