डॉक्टरों के मुताबिक, समय के साथ शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर होने लगती है. कुछ वैक्सीन का असर भी सालों बाद कम हो जाता है, इसलिए शरीर को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती रहती है. खासकर बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और डायबिटीज या दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी मानी जाती हैं. इससे शरीर को खतरनाक वायरस और संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलती है और गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है.