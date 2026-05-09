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Vaccines After 18: 18 के बाद कहीं आप भी तो नहीं भूल गए ये जरूरी टीके? जानिए क्यों आज भी हैं बेहद जरूरी
Vaccines After 18: क्या आपने 18 साल के बाद अपने जरूरी टीकों पर ध्यान दिया है? फ्लू, HPV, Tdap और हेपेटाइटिस-B जैसी वैक्सीन आज भी गंभीर बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं.
बचपन में लगने वाले टीकों को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार वैक्सीन लग गई तो जिंदगी भर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता प्रदूषण और उम्र बढ़ने के साथ शरीर की इम्यूनिटी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और कई बीमारियों का खतरा फिर से बढ़ जाता है. डॉक्टर यह मानते हैं कि 18 साल के बाद भी कई वैक्सीन बेहद जरूरी होती हैं. कई लोग जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण जरूरी टीके मिस कर देते हैं, जिसका असर बाद में उनकी सेहत पर पड़ सकता है.
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Published at : 09 May 2026 06:53 PM (IST)
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