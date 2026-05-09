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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थVaccines After 18: 18 के बाद कहीं आप भी तो नहीं भूल गए ये जरूरी टीके? जानिए क्यों आज भी हैं बेहद जरूरी

Vaccines After 18: 18 के बाद कहीं आप भी तो नहीं भूल गए ये जरूरी टीके? जानिए क्यों आज भी हैं बेहद जरूरी

Vaccines After 18: क्या आपने 18 साल के बाद अपने जरूरी टीकों पर ध्यान दिया है? फ्लू, HPV, Tdap और हेपेटाइटिस-B जैसी वैक्सीन आज भी गंभीर बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 May 2026 06:53 PM (IST)
Vaccines After 18: क्या आपने 18 साल के बाद अपने जरूरी टीकों पर ध्यान दिया है? फ्लू, HPV, Tdap और हेपेटाइटिस-B जैसी वैक्सीन आज भी गंभीर बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं.

बचपन में लगने वाले टीकों को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार वैक्सीन लग गई तो जिंदगी भर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता प्रदूषण और उम्र बढ़ने के साथ शरीर की इम्यूनिटी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और कई बीमारियों का खतरा फिर से बढ़ जाता है. डॉक्टर यह मानते हैं कि 18 साल के बाद भी कई वैक्सीन बेहद जरूरी होती हैं. कई लोग जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण जरूरी टीके मिस कर देते हैं, जिसका असर बाद में उनकी सेहत पर पड़ सकता है.

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डॉक्टरों के मुताबिक, समय के साथ शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर होने लगती है. कुछ वैक्सीन का असर भी सालों बाद कम हो जाता है, इसलिए शरीर को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती रहती है. खासकर बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और डायबिटीज या दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी मानी जाती हैं. इससे शरीर को खतरनाक वायरस और संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलती है और गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है.
डॉक्टरों के मुताबिक, समय के साथ शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर होने लगती है. कुछ वैक्सीन का असर भी सालों बाद कम हो जाता है, इसलिए शरीर को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती रहती है. खासकर बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और डायबिटीज या दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी मानी जाती हैं. इससे शरीर को खतरनाक वायरस और संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलती है और गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है.
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साथ ही हर साल बदलने वाले फ्लू वायरस से बचने के लिए डॉक्टर साल में एक बार फ्लू वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं. फ्लू को लोग अक्सर सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसके अलावा Tdap वैक्सीन भी काफी जरूरी है, जो टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी जैसी बीमारियों से बचाव करती है. डॉक्टरों का कहना है कि हर 10 साल में इसका बूस्टर लगवाना जरूरी होता है ताकि शरीर की सुरक्षा बनी रहे.
साथ ही हर साल बदलने वाले फ्लू वायरस से बचने के लिए डॉक्टर साल में एक बार फ्लू वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं. फ्लू को लोग अक्सर सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसके अलावा Tdap वैक्सीन भी काफी जरूरी है, जो टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी जैसी बीमारियों से बचाव करती है. डॉक्टरों का कहना है कि हर 10 साल में इसका बूस्टर लगवाना जरूरी होता है ताकि शरीर की सुरक्षा बनी रहे.
Published at : 09 May 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Adult Vaccination Vaccines After 18 Doctor Recommended Vaccines Healthy Lifestyle Awareness

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