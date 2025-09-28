हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी

Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी

High Blood Pressure: हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होत हैं, जो शरीर में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों का संकेत पहले से देने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बीपी का असर आंखों पर कैसे होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

High Blood Pressure Symptoms: आज इंसान जिन बीमारियों से सबसे ज्यादा परेशान है, उनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर. इसे "साइलेंट किलर" के नाम से भी जाना जाता है. शुरुआत में इसके ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ ही यह खतरनाक होता चला जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर को वह कौन सा अंग है, जो सबसे पहले हाई बीपी के लक्षण का संकेत देने लगता है, अगर नहीं पता है, तो हम आपको बता देते हैं कि वह अंग है आंख. चलिए आपको बताते हैं कि आंख से हाई बीपी के लक्षण का पता चलता है और किस तरह इससे आंख को नुकसान हो सकता है.

आंखों से कैसे पता चलता है

ऐसी कई बीमारियां हैं, जिनके लक्षण आंखों से दिखने लगते हैं, वैसा ही कुछ हाई ब्लड प्रेशर में भी होता है. रेटिना में होने वाले बदलाव से इसके बारे में पता चलता है कि आप कितना हाई बीपी के चपेट में आ चुके हैं और इससे शरीर के बाकी अंगों को कितना नुकसान हो चुका है, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है. आंखों की रेटिना में छोटी ब्लड वेसल्स आपको मामूली ब्लड प्रेशर में बदलाव को भी आसानी से बता देती हैं, क्योंकि यह काफी सेंसिटिव होती हैं. आप आंख को देखकर इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तुरंत छोटी ब्लड वेसल्स पहले की तुलना में सख्त और संकरी नजर आने लगती हैं. इसका असर हमारी आंख पर साफ दिखाई देता है.

आंखों को कितना नुकसान होता है

अगर हाई बीपी की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर आंखों में साफ दिखाई पड़ता है. रेटिना को नुकसान होने लगता है, जिसे मेडिकल टर्म में 'हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी' कहा जाता है. इस दौरान रेटिना की आर्टरीज पहले की तुलना में काफी सख्त और मोटी होने लगती हैं. काफी समय तक अगर इसका असर रहता है, तो आर्टरीज के चारों तरफ सिल्वर वायरिंग होने लगती है. बाद में यही सख्त आर्टरीज वेन्स में ब्लड के फ्लो को भी बाधित करने लगती हैं, जिसे आर्टीरियोवेनस निकिंग कहा जाता है.

अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही, तो इससे देखने की क्षमता पर असर होने लगता है. इसके अलावा रेटिनल वेन ऑक्लूजन, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और सूजन और फ्लूएड का रिसाव जैसी स्थिति भी बनने लगती है. अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है, फिर इसके असर हार्ट और किडनी के साथ-साथ आंखों पर इसका काफी असर पड़ता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर 

रोहिणी, नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कार्यरत प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक डॉ. रामचंद्र सिंह बताते हैं, "हाई बीपी का असर सिर्फ हार्ट और किडनी पर ही नहीं होता, इसका असर आंखों पर भी होता है, अगर हम समय पर ध्यान न दें तो इससे आंखों को काफी नुकसान पहुंच सकता है. हाई बीपी के मरीजों को समय-समय पर आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए."

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 28 Sep 2025 05:14 PM (IST)
High Blood Pressure High Blood Pressure Symptoms Hypertension Signs
