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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBael Fruit Benefits: गर्मियों में पेट की समस्याओं से हैं परेशान? बेल दिलाएगा राहत, ऐसे करें सेवन

Bael Fruit Benefits: गर्मियों में पेट की समस्याओं से हैं परेशान? बेल दिलाएगा राहत, ऐसे करें सेवन

Bael Fruit Benefits: गर्मियों में पेट दर्द, गैस, कब्ज और अपच से राहत दिलाने वाला बेल शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं बेल शरबत, बेल कैंडी और मुरब्बे के फायदे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 20 May 2026 09:17 AM (IST)
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Bael Fruit Benefits: गर्मी का मौसम आते ही कई लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. किसी को पेट दर्द, किसी को गैस, तो किसी को बार-बार दस्त और अपच की समस्या परेशान करने लगती है. ऐसे समय में बाजारों में तरह- तरह के पेय पदार्थ मिलते है. जैसे गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, नारियल पानी इत्यादि, वैसे तो ये सारे ही पेय गर्मी के मौसम में बेहद फायदे माने जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसे फल का जिक्र किया है जो पेट का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, जिसका नाम है बेल. स्वामी रामदेव के मुताबिक बेल फल भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है. यह स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. साथ ही कब्ज, कोलाइटिस और पेट से जुड़ी कई परेशानियों में बेल असरदार घरेलू उपाय माना जाता है.  माना जाता है कि बेल शरीर को अंदर से ठंडक के साथ हाइड्रेट भी रखता है और यही वजह है कि पुराने समय से लोग बेल का शरबत और इसका गूदा गर्मी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं. 

पेट को राहत देने में क्यों खास है बेल?

आयुर्वेद के मुताबिक बेल फल पाचन को मजबूत करने में मदद करता है.  अगर किसी को कब्ज, गैस, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी परेशानी रहती है तो बेल काफी फायदेमंद माना जाता है. स्वामी रामदेव स्वाद और सेहत से भरपूर पतंजलि बेल कैंडी और बेल मुरब्बा खाने की सलाह देते हैं. बेल कैंडी यानी बेल फल से बनी मीठी टॉफी या छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें सुखाकर और मिठास मिलाकर तैयार किया जाता है. ये पाचन को बेहतर बनाने के साथ एसिडिटी, अपच और पेट की जलन में मदद करती है, जबकि बेल मुरब्बा पाचन सुधारने और पेट की दिक्कतों को कम करने में असरदार माना जाता है. 

साथ ही खास बात यह है कि बेल का कच्चा फल दस्त और पेट खराब होने में भी इस्तेमाल किया जाता है. कच्चे बेल का पाउडर बनाया जा सकता है और पके हुए बेल को सीधे फल की तरह खाया जाता है.  कई रिसर्च में भी बताया गया है कि बेल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पेट को शांत रखने और आंतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.  यही कारण है कि गांवों में आज भी पेट खराब होने पर बेल का सेवन घरेलू इलाज की तरह किया जाता है.    

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गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रखता है बेल

बेल सिर्फ पेट ही नहीं संभालता, बल्कि गर्मी से होने वाली दिक्कतों से भी बचाने में मदद करता है.  साथ ही इसमें विटामिन A, B और C के साथ आयरन और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं.  ये शरीर की कमजोरी दूर इम्यूनिटी बढ़ाने और थकान कम करने में भी मदद करते हैं. इसके अलावा बेल की तरह ही जीरा, अजवाइन और सौंफ भी पेट की गैस, सूजन, कब्ज और IBS जैसी समस्याओं में मदद करते हैं. 

कैसे करें बेल का सेवन?

गर्मियों में बेल का शरबत सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसके लिए पके हुए बेल का गूदा निकालकर पानी में मिलाया जाता है. फिर इसमें थोड़ा गुड़ या शहद डालकर पिया जाता है. आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि इसे सुबह या दोपहर में पीना ज्यादा फायदेमंद रहता है. हालांकि जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए. अगर किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करना बेहतर होता है. लेकिन इतना जरूर है कि बेल आज भी गर्मियों में पेट और शरीर दोनों को राहत देने वाला एक भरोसेमंद देसी फल माना जाता है.

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Published at : 20 May 2026 09:17 AM (IST)
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