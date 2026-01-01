हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSleep Lines On Face: इस तरीके से सोते हैं तो जल्दी आ जाएगा बुढ़ापा, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Sleep Lines On Face: इस तरीके से सोते हैं तो जल्दी आ जाएगा बुढ़ापा, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Side Sleeping And Wrinkles: आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम गलतियां आपको उम्र से पहले बूढ़ा कर देती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपको सोते समय कौन सी गलती नहीं करनी है वरना आपपर भारी पड़ सकती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Jan 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

 

How Sleeping Position Affects Face: हम उम्र के असर को कम करने के लिए अक्सर स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट और डाइट पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक अहम बात जिस पर कम चर्चा होती है, वह है सोने का तरीका. दरअसल, आप किस पोजिशन में सोते हैं, यह आपकी त्वचा को समय से पहले बूढ़ा दिखाने में चुपचाप भूमिका निभा सकता है. क्या आपने कभी सुबह उठते ही गालों पर गहरी लकीरें या आंखों के आसपास सूजन महसूस की है? शुरुआत में ये निशान कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर यह रोज-रोज हो, तो धीरे-धीरे त्वचा की इलास्टिसिटी और चेहरे की बनावट पर असर पड़ सकता है. सवाल यह है कि क्या कुछ स्लीप पोजिशन लंबे समय में झुर्रियों या ढीली त्वचा की वजह बन सकती हैं?. चलिए आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं. 

 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

पीएसआरआई अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. लक्ष्य भक्त्यानी ने The Indian Express को बताया कि कुछ स्लीप पोजिशन वाकई स्किन एजिंग को बढ़ा सकती हैं. उनके अनुसार, साइड या पेट के बल सोने से चेहरा तकिए से दबता है, जिससे रगड़ और प्रेशर बनता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर स्लीप लाइन्स यानी ऐसी लकीरें बन सकती हैं, जो आगे चलकर स्थायी झुर्रियों में बदल जाती हैं. ये झुर्रियां खासतौर पर गालों, माथे और ठुड्डी के आसपास दिखती हैं. साइड में सोने से ग्रेविटी के कारण जबड़े और गर्दन के पास त्वचा ढीली पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है.

स्किन पर पड़ता है असर

कई लोग सुबह उठते ही चेहरे पर सूजन या क्रीज देखते हैं. आमतौर पर ये अस्थायी होती हैं और सोने के दौरान दबाव या फ्लूड रिटेंशन की वजह से होती हैं. लेकिन अगर यह पैटर्न लंबे समय तक रोज़ बना रहे, तो त्वचा की कोलेजन स्ट्रक्चर और लचीलापन धीरे-धीरे प्रभावित हो सकता है. लगातार सूजन रहना कभी-कभी लिम्फैटिक ड्रेनेज की कमी या किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकता है, हालांकि ज्यादातर मामलों में यह सोने के दौरान चेहरे पर पड़ने वाले दबाव से जुड़ा होता है.

स्किन को बचाने के लिए सही तकिया और कपड़े का चुनाव भी मददगार हो सकता है. डॉ के अनुसार, सिल्क या सैटन के तकिए कवर कॉटन की तुलना में कम रगड़ पैदा करते हैं, जिससे त्वचा पर क्रीज़ कम पड़ती हैं. ऑर्थोपेडिक या मेमोरी फोम पिलो बेहतर सपोर्ट देते हैं और चेहरे पर दबाव कम करते हैं. अगर स्किन के लिए सबसे बेहतर स्लीप पोजिशन की बात करें, तो पीठ के बल सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है. इससे चेहरे पर सीधा दबाव नहीं पड़ता है. सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर सोने से आंखों के आसपास फ्लूड जमा होने से भी बचा जा सकता है, जिससे सुबह की सूजन कम होती है.

यह भी पढ़ें: Bluetooth Earphones Cancer Risk: क्या कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाने से भी हो जाता है कैंसर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
How Sleeping Position Affects Face Sleep Lines On Face Side Sleeping And Wrinkles
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Indore में दूषित पानी से 13 जान जाने की बात पर केंद्रीय मंत्री Kailash Vijayvargiya की 'ना'!
New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
नया साल 2026: ये 5 Financial Resolutions बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
यूटिलिटी
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget