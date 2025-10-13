Foods that clean Arteries: आजकल लोगों को तरह-तरह की परेशानी होने लगी है, उन्हीं में से एक है आर्टरीज की दिक्कत. समय के साथ और गलत लाइफस्टाइल के चलते आर्टरीज में सिकुड़न आने लगती है. इसका नतीजा यह होता है कि दिल से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं. फिर चाहे वह स्ट्रोक हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर. इस सिचुएशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसमें आर्टरीज में प्लाक जमकर सख्त हो जाता है. लेकिन अब इसको लेकर अच्छी खबर आई है. खबर यह है कि आप छोटे-छोटे डाइट चेंज न सिर्फ आर्टरी को बचा सकते हैं, बल्कि शुरुआती नुकसान को भी रिवर्स कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

कौन-कौन से फूड कर सकते हैं ट्राई?

अगर बात करें कि किन फूड्स को इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें पहला नाम आता है ओट्स का. इसमें बीटा-ग्लूकन नामक घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में असरदार है. रिसर्च में यह मिला है कि इसको खाने से टोटल और LDL कोलेस्ट्रॉल 5 से 7 प्रतिशत तक घट सकता है. आप इसके लिए इंस्टेंट ओट्स की बजाय स्टील कट या रोल्ड ओट्स चुनें. दूसरे नंबर पर सहजन का नाम आता है. सहजन यानी मोरिंगा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसमें मौजूद क्वेरसेटिन हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है. इसके साथ ही यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है. आप इसको पाउडर, चाय या सब्जी के रूप में रोज़ाना डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर अखरोट का नाम आता है. यह अल्फा-लिनोलेनिक एसिड का बेहतरीन प्लांट सोर्स है. यह हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलता है. अगर आप रोजाना एक मुठ्ठी इसका सेवन करते हैं, तो यह ब्लड प्रेशर कम करता है. इसके अलावा हाइपरटेंशन के मरीजों को भी इससे लाभ मिलता है. हालांकि इसको सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

ये फूड्स भी करें ट्राई

आप मेथी को भी ट्राई कर सकते हैं. यह हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है. यह कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने में भी मदद करती है. कई स्टडी से पता चला है कि नियमित मेथी सेवन से लिपिड प्रोफाइल बेहतर होता है. आप इसको रातभर भिगोकर सुबह खा सकते हैं. इसके अलावा करी पत्ता भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं. यह कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन रोकता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और इसमें मौजूद कैंफेरॉल LDL को घटाकर प्लाक जमने से बचाता है. आप इसका सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं.

