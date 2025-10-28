हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हेल्थWhich Habits Harm Kidney Health: सुबह-सुबह की ये 5 गंदी आदतें बर्बाद कर सकती हैं आपकी किडनी, जिंदगीभर याद रखना सीनियर यूरोलॉजिस्ट की यह सलाह

Which Habits Harm Kidney Health: सुबह-सुबह की ये 5 गंदी आदतें बर्बाद कर सकती हैं आपकी किडनी, जिंदगीभर याद रखना सीनियर यूरोलॉजिस्ट की यह सलाह

Kidney Damage: हमारी कुछ आदतें इतनी गंदी होती हैं कि उसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी आदतें किडनी को बर्बाद कर देती हैं.

28 Oct 2025
Early Symptoms of Kidney Damage: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह न सिर्फ खून को फिल्टर करती है बल्कि शरीर से अतिरिक्त पानी और बेकार तत्वों को बाहर निकालने का काम भी करती है. समय के साथ अगर किडनी कमजोर हो जाए तो उसके फ़ंक्शन पर असर पड़ता है. डायबिटीज़, मोटापा, शराब का सेवन और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कारणों को तो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की वजह माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ सुबह की आदतें भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. चेन्नई के सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉ वेंकटसुबरमणियम ने ऐसी 5 आदतों के बारे में बताया है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

सुबह यूरिन रोककर रखना

नींद के दौरान ब्लैडर अपनी पूरी क्षमता तक भर जाता है और सुबह उठते ही शरीर स्वाभाविक रूप से यूरिन करने का संकेत देता है. लेकिन अगर आप इसे देर तक रोकते हैं तो इसका दबाव न सिर्फ ब्लैडर बल्कि किडनी पर भी पड़ता है. लंबे समय तक यूरिन रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं. इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और किडनी टिश्यू को भी नुकसान हो सकता है. डॉक्टर की सलाह है कि सुबह उठते ही और दिनभर में भी पेशाब न रोकें.

सुबह पानी न पीना

पूरी रात बिना पानी पिए शरीर हल्की डिहाइड्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है. ऐसे में किडनी को सही ढंग से काम करने के लिए अतिरिक्त तरल की ज़रूरत होती है. अगर आप सुबह उठकर पानी की जगह सिर्फ चाय या कॉफी लेते हैं तो कैफीन की वजह से शरीर और ज्यादा डिहाइड्रेट हो सकता है. इसलिए दिन की शुरुआत कम से कम एक गिलास पानी से करनी चाहिए.

खाली पेट दर्द निवारक दवा लेना

कई लोग सुबह सिरदर्द या बॉडी पेन की वजह से खाली पेट ही पेनकिलर जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन ले लेते हैं. डॉक्टरों के अनुसार पेनकिलर का बार-बार इस्तेमाल किडनी में ब्लड के फ्लो को कम कर देता है. जिससे सूजन और डैमेज का खतरा बढ़ जाता है. खासतौर पर जब इन्हें खाली पेट लिया जाए तो किडनी पर केमिकल स्ट्रेस और बढ़ जाता है.

एक्सरसाइज के बाद पानी न पीना

सुबह एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है. लेकिन अगर पसीना आने के बाद आप पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. शरीर से पसीने के जरिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं. जिन्हें रिप्लेस न करने पर किडनी तक खून का प्रवाह कम हो जाता है. इससे खून को फ़िल्टर करने और तरल संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होती है. खासतौर पर गर्मी या ज्यादा वर्कआउट करने पर पानी न पीना किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

नाश्ता स्किप करना

वज़न घटाने या व्यस्त दिनचर्या के कारण कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं. लेकिन ऐसा करने से दिनभर हाई-सॉल्ट स्नैक्स खाने की आदत बढ़ जाती है. जिससे शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है. लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है और शरीर में एसिड बढ़ सकता है. दोनों ही स्थितियां किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं. वहीं संतुलित और हेल्दी नाश्ता किडनी को ज़रूरी पोषण देता है और उनके काम को आसान बनाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

28 Oct 2025
Embed widget