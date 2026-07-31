तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?

Non Stick Tawa Tips: साउथ इंडियन डोसा अब सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी इसे बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन घर पर बनाते वक्त अक्सर एक ही दिक्कत सामने आती है, डोसा तवे पर चिपक जाता है और उतारते वक्त टूट जाता है. वहीं बाजार के ठेलों पर बनने वाला डोसा बिना किसी झंझट के पतला, कुरकुरा और आसानी से पलट जाता है. आखिर ऐसा क्या फर्क है, जो घर और बाजार के डोसे में इतना अंतर ला देता है?

तवे की सफाई और सीजनिंग है सबसे बड़ी वजह

सबसे पहली और अहम बात यह है कि नया तवा हो या पुराना, इस्तेमाल से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. तवे पर जमी धूल, गंदगी या पुरानी परत ही अक्सर डोसा चिपकने की सबसे बड़ी वजह बनती है. इसके बाद तवे की सीजनिंग करना जरूरी है, इसके लिए तवे पर तेल की पतली परत लगाकर मीडियम आंच पर गर्म करें, जब तेल हल्का धुआं छोड़ने लगे तो गैस बंद कर दें. इस प्रोसेस को 2-3 बार दोहराने से तवे पर एक नेचुरल नॉन-स्टिक लेयर बन जाती है, जो बाजार जैसे तवों में पहले से मौजूद होती है.

याज और आलू का देसी जुगाड़ बनाता है नेचुरल नॉन स्टिक कोटिंग

बाजार के ठेलों पर अक्सर विक्रेता कटे हुए प्याज या आलू को तेल में डुबोकर तवे पर रगड़ते नजर आते हैं. यह कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक असरदार ट्रिक है, प्याज का रस तवे पर एक नेचुरल नॉन-स्टिक परत बना देता है, जिससे बैटर आसानी से फैलता है और डोसा चिपके बिना बाहर निकल आता है.

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तापमान का सही बैलेंस है असली राज

घर पर अक्सर लोग तवे को बहुत ज्यादा गर्म या बहुत कम गर्म रखकर बैटर डाल देते हैं, जिससे डोसा चिपक जाता है. सही तरीका यह है कि तवे को पहले तेज आंच पर गर्म करें, फिर आंच धीमी कर बैटर डालें. धीमी आंच पर बैटर आसानी से फैलता है और चिपकने की समस्या नहीं आती, जो बाजार के अनुभवी विक्रेता बखूबी समझते हैं.

नमक और बर्फ का ट्रिक भी आता है काम

अगर तवे पर बार-बार डोसा चिपक रहा हो, तो तवे पर थोड़ा नमक छिड़ककर बर्फ के टुकड़े से हल्के हाथों से रगड़ें. यह ट्रिक तवे की सतह को स्मूद बनाकर उसे नॉन-स्टिक जैसा असर देती है.

नॉन स्टिक तवे की देखभाल भी है जरूरी

अगर आप नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे कभी भी लोहे के जूने या सख्त स्क्रबर से न रगड़ें, वरना उसकी कोटिंग खराब हो जाती है और डोसा चिपकना शुरू हो जाता है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर घर पर भी बिल्कुल बाजार जैसा क्रिस्पी और नॉन-स्टिकी डोसा बनाया जा सकता है.

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