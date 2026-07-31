#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडNon Stick Tawa Tips: तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?

Non Stick Tawa Tips: तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?

Non Stick Tawa Tips: तवे की सही सफाई, सीजनिंग, प्याज-आलू का देसी जुगाड़ और सही तापमान अपनाकर घर पर भी बाजार जैसा नॉन-स्टिकी और क्रिस्पी डोसा बनाया जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 31 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

Non Stick Tawa Tips:  साउथ इंडियन डोसा अब सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी इसे बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन घर पर बनाते वक्त अक्सर एक ही दिक्कत सामने आती है, डोसा तवे पर चिपक जाता है और उतारते वक्त टूट जाता है. वहीं बाजार के ठेलों पर बनने वाला डोसा बिना किसी झंझट के पतला, कुरकुरा और आसानी से पलट जाता है. आखिर ऐसा क्या फर्क है, जो घर और बाजार के डोसे में इतना अंतर ला देता है?

तवे की सफाई और सीजनिंग है सबसे बड़ी वजह

सबसे पहली और अहम बात यह है कि नया तवा हो या पुराना, इस्तेमाल से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. तवे पर जमी धूल, गंदगी या पुरानी परत ही अक्सर डोसा चिपकने की सबसे बड़ी वजह बनती है. इसके बाद तवे की सीजनिंग करना जरूरी है, इसके लिए तवे पर तेल की पतली परत लगाकर मीडियम आंच पर गर्म करें, जब तेल हल्का धुआं छोड़ने लगे तो गैस बंद कर दें. इस प्रोसेस को 2-3 बार दोहराने से तवे पर एक नेचुरल नॉन-स्टिक लेयर बन जाती है, जो बाजार जैसे तवों में पहले से मौजूद होती है.

याज और आलू का देसी जुगाड़ बनाता है नेचुरल नॉन स्टिक कोटिंग

बाजार के ठेलों पर अक्सर विक्रेता कटे हुए प्याज या आलू को तेल में डुबोकर तवे पर रगड़ते नजर आते हैं. यह कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक असरदार ट्रिक है, प्याज का रस तवे पर एक नेचुरल नॉन-स्टिक परत बना देता है, जिससे बैटर आसानी से फैलता है और डोसा चिपके बिना बाहर निकल आता है.

यह भी पढ़ें: Milk Cake Recipe: हलवाई की दुकान जैसा मिल्क केक खाना है? घर पर ऐसे करें तैयार

तापमान का सही बैलेंस है असली राज

घर पर अक्सर लोग तवे को बहुत ज्यादा गर्म या बहुत कम गर्म रखकर बैटर डाल देते हैं, जिससे डोसा चिपक जाता है. सही तरीका यह है कि तवे को पहले तेज आंच पर गर्म करें, फिर आंच धीमी कर बैटर डालें. धीमी आंच पर बैटर आसानी से फैलता है और चिपकने की समस्या नहीं आती, जो बाजार के अनुभवी विक्रेता बखूबी समझते हैं.

नमक और बर्फ का ट्रिक भी आता है काम

अगर तवे पर बार-बार डोसा चिपक रहा हो, तो तवे पर थोड़ा नमक छिड़ककर बर्फ के टुकड़े से हल्के हाथों से रगड़ें. यह ट्रिक तवे की सतह को स्मूद बनाकर उसे नॉन-स्टिक जैसा असर देती है.

नॉन स्टिक तवे की देखभाल भी है जरूरी

अगर आप नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे कभी भी लोहे के जूने या सख्त स्क्रबर से न रगड़ें, वरना उसकी कोटिंग खराब हो जाती है और डोसा चिपकना शुरू हो जाता है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर घर पर भी बिल्कुल बाजार जैसा क्रिस्पी और नॉन-स्टिकी डोसा बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Healthy Tiffin Ideas : मानसून में ये पांच डिश बढ़ाएगी बच्चों के टिफिन की शोभा- स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ख्याल

Published at : 31 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Dosa Sticking Tips Non Stick Tawa Tips Homemade Dosa Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Non Stick Tawa Tips: तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?
तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?
फूड
Restaurant Style Dal: ऐसे बनेगी रेस्तरां जैसी दाल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले
ऐसे बनेगी रेस्तरां जैसी दाल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले
फूड
Tehri Recipe: घर पर बनाएं यूपी की फेमस तहरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान
घर पर बनाएं यूपी की फेमस तहरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान
फूड
Healthy Protein Breakfast: घर पर ये दो चीजें मिलाकर बनाएं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चीला, यहां देखें रेसिपी
घर पर ये दो चीजें मिलाकर बनाएं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चीला, यहां देखें रेसिपी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget