हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडAI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम

AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम

Food Safety Awareness: पढ़ाई- लिखाई से लेकर कामकाज में एआई ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन अब यह अब इससे आगे निकल चुका है. चलिए आपको बताते हैं कैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Feb 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

How AI Detects Pesticides in Fruits and Vegetables: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कारोबार जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहा है, अब रसोई तक पहुंच चुका है. एक नई पोर्टेबल डिवाइस सिर्फ 90 सेकेंड में फल और सब्जियों की क्वालिटी जांच सकती है. किसी फल या सब्जी के छोटे से टुकड़े को स्कैन करते ही यह पेस्टिसाइड के अवशेष, मौजूद केमिकल के प्रकार और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव की जानकारी दे देती है. यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी केमिकल के, सुरक्षित और बिना नुकसान पहुंचाए की जाती है.

आईआईटी कानपुर का कमाल

यह तकनीक आईआईटी में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप 'स्कैनएक्स' ने विकसित की है. टीम ने पोर्टेबल एनआईआर-एमआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एआई और मशीन लर्निंग के साथ जोड़कर यह समाधान तैयार किया है. डिवाइस निकट इन्फ्रारेड रोशनी 750 से 2500 नैनोमीटर का इस्तेमाल कर फल-सब्जियों की अंदरूनी परत तक पहुंचती है और उनमें मौजूद तत्वों की पहचान करती है. इसके साथ ही मध्य इन्फ्रारेड तरंगें 2.5 से 10 माइक्रोमीटर हानिकारक गैसों और पेस्टिसाइड अवशेषों का पता लगाने में मदद करती हैं. इन दोनों तकनीकों का मेल तेज, सटीक और बिना नुकसान वाली रासायनिक जांच संभव बनाता है.

2026 में बाजार में आएगा

स्टार्टअप ने इस डिवाइस का पेटेंट भी दाखिल किया है और इसे 2026 के अंत तक बाजार में उतारने की योजना है. इसे किसानों और आम इस्तेमाल करने वाले दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. शुरुआती परीक्षणों में अच्छे नतीजे सामने आए हैं. एक बार जांच की लागत सिर्फ 10 से 15 पैसे रहने की उम्मीद है, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में रहेगी. एक डिवाइस कम से कम पांच साल तक काम कर सकती है और जरूरत पड़ने पर सर्विस के बाद दोबारा इस्तेमाल की जा सकेगी. इसमें बदली जा सकने वाली बैटरी दी गई है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्कैनएक्स के संस्थापक रजतवर्धन के मुताबिक, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों की मौजूदगी आज बड़ी चिंता का विषय है. लोग रोज इन्हें सेहत के लिए खाते हैं, लेकिन यह नहीं जान पाते कि वे कितने सुरक्षित हैं. खेती में कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से कैंसर और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. पारंपरिक लैब जांच महंगी और समय लेने वाली होती है, इसलिए नियमित जांच आम लोगों के लिए संभव नहीं. यह डिवाइस जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है. वे अब अपने उत्पाद की क्वालिटी आसानी से साबित कर सकेंगे और बेहतर दाम पा सकेंगेय घर बैठे तेज और सटीक जांच के जरिए यह तकनीक उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन देने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- What Not To Do Before Dentist Visit: Heavy Makeup से खाली पेट रहने तक, डेंटिस्ट के पास जाने से पहले भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 20 Feb 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
AI Fruit And Vegetable Testing 90-Second Food Quality Test Portable Food Testing Device
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
फूड
Foods To Avoid At Iftar: इफ्तारी में गलती से भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, वरना खराब हो जाएगी तबीयत
इफ्तारी में गलती से भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, वरना खराब हो जाएगी तबीयत
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
फूड
How to Clean Grapes Properly: क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
क्रिकेट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
हरियाणा
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
जनरल नॉलेज
Cigarette Origin: किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget