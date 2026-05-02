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Indian dishes in TasteAtlas: दुनिया के टॉप 100 पैनकेक्स में छाईं भारतीय डिश, मसाला डोसा से मालपुआ तक शामिल
टॉप 100 पैनकेक्स की लिस्ट में शामिल भारतीय डिशेज में मसाला डोसा को 6 स्थान, डोसा को 15वां स्थान और पेपर डोसा को 35वां स्थान मिला है. अप्पम को 60वां स्थान मिला है, पेसरा डोसा को 63वां स्थान मिला है.
Indian dishes in TasteAtlas: इंडियन पारंपरिक डिशेज को एक बार फिर इंटरनेशनल स्तर पर पहचान मिली है. फूड गाइड TasteAtlas ने अप्रैल एडिशन में टॉप 100 पैनकेक्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट जारी की है. जिसमें भारतीय खाने की कर्अ पॉपुलर डिशेस ने जगह बनाई है. खास बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ डोसा ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों के कई व्यंजन शामिल है. हालांकि डोसा को पैनकेक्स की कैटेगरी में रखना कई लोगों के लिए हैरान करने वाला है. लेकिन फिलहाल इस पहचान को लेकर चर्चा तेज है और भारतीय डिशेज को मिली जगह पर फोकस किया जा रहा है.
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Published at : 02 May 2026 07:33 AM (IST)
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