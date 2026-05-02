टॉप 100 पैनकेक्स की लिस्ट में शामिल भारतीय डिशेज में मसाला डोसा को छंटा स्थान मिला है. डोसा को 15वां स्थान मिला है. पेपर डोसा को 35वां स्थान मिला है. अप्पम को 60वां स्थान मिला है, पेसरा डोसा को 63वां स्थान मिला है. उत्तपम को 74वां स्थान मिला है और नीर डोसा को 84वां स्थान मिला है.