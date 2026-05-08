How Long Does Chicken Pickle Last In The Fridge: चिकन और मटन का अचार आजकल लोगों की पसंदीदा चीजों में शामिल हो चुका है. मसालों से भरपूर यह अचार खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर यह कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है और कब तक इसे बिना डर खाया जा सकता है. अगर आपके मन में भी यही कंफ्यूजन है, तो अब इसे दूर कर लेना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट के अनुसार चिकन या मटन का अचार सही तरीके से बनाया और रखा जाए तो यह करीब 15 दिन से लेकर 3 महीने तक आराम से चल सकता है. इसकी अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि अचार को कैसे तैयार किया गया है और किस तरह रखा जा रहा है. अगर साफ-सफाई और भंडारण में थोड़ी भी लापरवाही हुई, तो अचार जल्दी खराब हो सकता है.

इन चीजों की होती है अहम भूमिका

दरअसल मांसाहारी अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में तेल, नमक और मसालों की बड़ी भूमिका होती है. तिल का तेल, सरसों का तेल, हल्दी, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च जैसे मसाले प्राकृतिक रूप से अचार को खराब होने से बचाने में मदद करते हैं. कई जगहों पर इसमें नींबू, इमली या सिरके का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और टिकाऊपन दोनों बढ़ जाते हैं.

पानी का रखना होता है ध्यान

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल की लिली जॉय बताती हैं कि मांसाहारी अचार बनाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. अगर जरा भी नमी रह गई, तो अचार जल्दी खराब हो सकता है. यही वजह है कि मांस या चिकन को मसालों में पकाने के बाद पूरी तरह ठंडा करके ही कांच के सूखे बर्तन में रखा जाता है. इसको हमेशा साफ और सूखे कांच के जार में रखना चाहिए. गीला चम्मच इस्तेमाल करने से उसमें फफूंदी या खराब गंध आने का खतरा बढ़ जाता है. अगर अचार को ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाए या फ्रिज में रखा जाए, तो इसकी उम्र और बढ़ सकती है.

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इन चीजों का रखना होता है ध्यान

चेन्नई के होम फूड एक्सपर्ट अब्राहम वर्गीज का दावा है कि सही मसाले और तेल के इस्तेमाल से कुछ अचार बिना फ्रिज के भी काफी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं. उनके अनुसार जैसे-जैसे अचार पुराना होता जाता है, उसका स्वाद और गहरा होता जाता है. अगर अचार से अजीब गंध आने लगे, रंग बदल जाए या उसमें सफेद परत दिखाई दे, तो उसे खाने से बचना चाहिए. सही तरीके से रखा गया चिकन या मटन का अचार लंबे समय तक स्वाद और खुशबू दोनों बनाए रख सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.