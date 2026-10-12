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घर में बनाएं जोधपुर की फेमस मावा कचौड़ी, ऐसे आएगा स्वाद

जोधपुर की मशहूर मावा कचौड़ी एक बार घर पर बना कर खाएंगे तो बाजार की कचौड़ी भूल जाएंगे ,जानिए कुरकुरी कचौड़ी, मीठे मावे की भरावन और चाशनी तैयार करने की आसान रेसिपी.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 12 Oct 2026 09:13 AM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर की मावा कचौड़ी मिठाई पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है. कुरकुरी बाहरी परत और अंदर भरा मीठा मावा इसका स्वाद खास बनाता है. इसे चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है, जिससे हर बाइट में मिठास मिलती है. अगर आप भी घर पर इस मिठाई का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इसे आसान तरीके से बना सकते हैं. आइए जानते हैं मावा कचौड़ी की रेसिपी.

 मावा कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री

आटा तैयार करने के लिए 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच घी और जरूरत के अनुसार पानी लें. भरावन के लिए 1 कप मावा, आधा कप पिसी चीनी, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे बादाम-काजू और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर चाहिए. चाशनी के लिए 1 कप चीनी और आधा कप पानी लें. कचोरियां तलने के लिए तेल या घी रखें.

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सबसे पहले मैदा में घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को ढककर लगभग 15-20 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और कचोरियां बेलना आसान होगा.

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 मीठा मावा भरावन बनाएं

एक पैन में मावा डालकर धीमी आंच पर हल्का भूनें. जब मावा हल्का सुनहरा होने लगे, तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें. अब इसमें पिसी चीनी, कटे बादाम-काजू और इलायची पाउडर मिलाएं. ध्यान रखें कि मावा गर्म होने पर चीनी न मिलाएं, वरना भरावन गीला हो जाता है.

कचौड़ी में भरावन भरकर तलें

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर हल्का बेल लें. बीच में मावा भरावन रखें और किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें. अब इसे हल्के हाथों से गोल आकार दें. कड़ाही में तेल या घी गर्म करें और धीमी से मध्यम आंच पर कचोरियों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. तेज आंच पर तलने से बाहरी परत जल्दी रंग पकड़ सकती है, जबकि अंदर का हिस्सा ठीक से नहीं पकता.

चाशनी में डुबोकर करें तैयार

एक पैन में चीनी और पानी डालकर गर्म करें. चीनी घुलने और चाशनी हल्की गाढ़ी होने तक पकाएं. तैयार कचोरियों को थोड़ी देर चाशनी में डुबोकर निकाल लें. ऊपर से कटे मेवे डालकर सजाएं. स्वादिष्ट मावा कचौड़ी तैयार है. इसे ठंडा या हल्का गर्म परोस सकते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 12 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
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