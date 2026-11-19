करी पत्ते का इस्तेमाल आमतौर पर दाल, सब्जी और तड़का लगाने में किया जाता है, लेकिन इससे स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जाती है. करी पत्ते की चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ रोज के खाने में कुछ नया जोड़ती है. अगर बच्चे करी पत्ते खाने में आनाकानी करते हैं, तो आप उन्हें इस चटनी के रूप में परोस सकते हैं. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इडली, डोसा, पराठे या दाल-चावल के साथ खाया जाता है.

करी पत्ते की चटनी बनाने के लिए सामग्री

करी पत्ते की चटनी बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए एक कप ताजे करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, 2 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा इमली का गूदा और जरूरत के अनुसार पानी लें. अगर बच्चों के लिए चटनी बना रहे हैं, तो हरी मिर्च की मात्रा कम रखें. नारियल और मूंगफली डालने से चटनी का स्वाद अच्छा आता है और इसका टेक्सचर भी गाढ़ा और मलाईदार बनता है.

इस आसान तरीके से तैयार करें चटनी

सबसे पहले करी पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और पानी सूखने दें. अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें करी पत्ते डालकर धीमी आंच पर हल्का कुरकुरा होने तक भूनें. इसके बाद मूंगफली, जीरा और हरी मिर्च को भी हल्का भून लें. अब इन सभी चीजों को ठंडा होने दें. मिक्सर में करी पत्ते, मूंगफली, नारियल, अदरक, इमली, नमक और थोड़े पानी के साथ डालकर पीस लें. जरूरत के हिसाब से पानी डालकर चटनी को अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा या थोड़ा पतला कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा पतला न करें, इससे स्वाद हल्का होता है.

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तड़का लगाकर बढ़ाएं चटनी का स्वाद

चटनी तैयार होने के बाद आप इसमें तड़का लगाएं. इसके लिए एक छोटी कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें राई, चुटकीभर हींग और कुछ करी पत्ते डालें. राई चटकने के बाद तड़के को चटनी के ऊपर डाल दें. इससे चटनी का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं. इसे गर्मागर्म इडली, डोसा, पराठे या सैंडविच के साथ परोसे . बच्चों को खिलाते समय मिर्च कम रखें और चटनी को उनके पसंदीदा नाश्ते के साथ दें. ताजी चटनी का स्वाद सबसे अच्छा रहता है, इसलिए इसे जरूरत के अनुसार बनाएं और बची हुई चटनी फ्रिज में रखकर जल्द इस्तेमाल करें.

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