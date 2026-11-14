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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडRava Kesari Recipe: पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले

Rava Kesari Recipe: पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले

South Indian Dessert: रवा केसरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता. इसके लिए रवा, घी, चीनी, पानी, काजू, किशमिश और इलायची जैसी चीजों की जरूरत होती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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South Indian Rava Kesari: पहली रसोई हर नई दुल्हन के लिए खास होती है. इस दिन कुछ ऐसा बनाने का मन होता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ बनाने में भी ज्यादा मुश्किल न हो. अगर आप भी अपनी पहली रसोई के लिए कोई मीठी डिश बनाने की सोच रही हैं, तो साउथ इंडियन स्टाइल की रवा केसरी अच्छा विकल्प हो सकती है. सूजी से बनने वाली यह मिठाई जल्दी तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी काफी पसंद किया जाता है. सही तरीके से बनाई जाए तो रवा केसरी हल्की, सॉफ्ट और फ्लफी बनती है.

क्या है रवा केसरी?

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भारत में कई तरह के हलवे बनाए जाते हैं और रवा केसरी भी उन्हीं में से एक है. इसे खासतौर पर दक्षिण भारत में बनाया जाता है. यहां रवा का मतलब सूजी यानी सेमोलिना होता है, जबकि केसरी का संबंध नारंगी या केसरिया रंग से है. इसी वजह से इस मिठाई को रवा केसरी कहा जाता है. दक्षिण भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. कई जगह इसे पूजा, त्योहार और दूसरे शुभ मौकों पर भी बनाया जाता है. कुछ लोग इसे नाश्ते में खाते हैं, तो कई घरों में इसे खाने के बाद मीठे के तौर पर परोसा जाता है.

पहली रसोई के लिए क्यों है खास?

रवा केसरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता. इसके लिए रवा, घी, चीनी, पानी, काजू, किशमिश और इलायची जैसी चीजों की जरूरत होती है. रंग के लिए केसर या प्राकृतिक खाने वाला रंग इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर पहली रसोई में कुछ मीठा बनाने का प्लान है, तो रवा केसरी को आसानी से मेन्यू में शामिल किया जा सकता है. इसे घर पर बनाने के साथ रेस्टोरेंट की तरह भी परोसा जा सकता है.


Rava Kesari Recipe: पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले

रवा केसरी बनाने के लिए क्या चाहिए?

इसके लिए एक कप रवा, करीब ढाई कप पानी, तीन से चार बड़े चम्मच घी, तीन चौथाई से एक कप चीनी, 12 काजू, 12 किशमिश और एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर चाहिए. रंग के लिए केसर का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप चाहें तो पानी की जगह दूध या पानी और दूध का मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

सबसे पहले काजू और किशमिश भूनें

एक भारी तले वाले बर्तन में दो बड़े चम्मच घी गर्म करें. इसमें काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद किशमिश डालें और तब तक भूनें, जब तक वे फूल न जाएं. दोनों को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें. अब इसी बर्तन में एक कप रवा डालें और उसे घी में अच्छी तरह मिलाएं. रवा को धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. इसे तब तक भूनना है, जब तक इसमें हल्की खुशबू आने लगे और यह थोड़ा क्रंची हो जाए. ध्यान रखें कि रवा का रंग भूरा नहीं होना चाहिए.

रवा में गर्म पानी डालते समय रखें ध्यान

जब रवा भुन रहा हो, तब दूसरे बर्तन में ढाई कप पानी गर्म कर लें. पानी अच्छी तरह उबलने लगे तो इसे रवा में धीरे-धीरे डालें. इस दौरान दूसरे हाथ से रवा को लगातार चलाते रहें. ऐसा करने से इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी. पानी डालने के बाद रवा को लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक पानी पूरी तरह सोख न लिया जाए. इसके बाद आंच धीमी कर दें और बर्तन को ढककर करीब दो से तीन मिनट तक पकाएं.


Rava Kesari Recipe: पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले

अब डालें चीनी और घी

इसके बाद इसमें तीन चौथाई से एक कप तक चीनी डालें. अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं. चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा ढीला और चिपचिपा हो जाएगा. इसे तब तक पकाएं, जब तक अतिरिक्त नमी खत्म न हो जाए. अब इसमें इलायची पाउडर और केसर डालें. केसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे पहले गर्म पानी में भिगोकर डाल सकते हैं. इसके बाद तीन से चार बड़े चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. रवा केसरी को तब तक पकाते रहें, जब तक मिश्रण बर्तन छोड़ने न लगे. आखिर में इसमें पहले से भुने हुए काजू और किशमिश डाल दें. चाहें तो इसे दो मिनट के लिए ढककर भी रख सकते हैं.

रवा केसरी को ऐसे दें रेस्टोरेंट जैसा लुक

अगर पहली रसोई में इसे थोड़ा खास अंदाज में परोसना चाहती हैं, तो एक छोटी कटोरी या बाउल में हल्का घी लगाएं. इसमें तैयार रवा केसरी भरें और चम्मच से हल्के हाथ से दबाएं. इसके बाद इसे सर्विंग प्लेट पर उलट दें. बाउल को धीरे से हटाएं और ऊपर से काजू-किशमिश से सजा दें.

इसे भी पढ़ें : Easy Breakfast Recipe: घर पर बनाएं मसालेदार दलिया, इस रेसिपी के दीवाने हैं लोग 

रवा केसरी को फ्लफी बनाने का तरीका

रवा केसरी का स्वाद और टेक्सचर काफी हद तक रवा, पानी और घी के सही अनुपात पर निर्भर करता है. एक कप रवा के लिए ढाई कप पानी इस्तेमाल करने से सॉफ्ट और हल्की केसरी बन सकती है. रवा को अच्छी तरह भूनना भी जरूरी है. इसे धीमी आंच पर भूनने से यह चिपचिपी होने के बजाय फ्लफी रह सकती है.

इसे भी पढ़ें : Thekua Recipe: छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व 

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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