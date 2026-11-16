ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडTea Making Tips: चाय बनाने का सही तरीका क्या, पहले पत्ती डालें, दूध या अदरक?

Tea Making Tips: चाय बनाने का सही तरीका क्या, पहले पत्ती डालें, दूध या अदरक?

आप भी चे बनाते समय हर बार कन्फ्यूज हो जाती हैं और सोचती हैं . पहले दूध डालना चाहिए या पानी? अदरक और चाय पत्ती डालने का भी एक सही तरीका है, जानिए किस तरह बनेगी स्वादिष्ट और कड़क चाय. 

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 16 Nov 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

चाय बनाना आसान लगता है, लेकिन अच्छी और स्वादिष्ट चाय बनाने के लिए चीजों को सही समय पर डालना जरूरी है. कई लोग पहले दूध डालते हैं, तो कुछ शुरुआत में ही चाय पत्ती और अदरक मिला देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चाय बनाने का सही तरीका क्या है? आमतौर पर अच्छी अदरक वाली दूध की चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी, फिर अदरक, उसके बाद चाय पत्ती और आखिर में दूध डालना बेहतर रहता है. इससे अदरक का स्वाद पानी में अच्छी तरह घुलता है और चाय को मनचाहा रंग और स्वाद मिलता है.

सबसे पहले पानी में डालें अदरक

चाय बनाने के लिए एक पैन में जरूरत के हिसाब से पानी डालकर गर्म करें. जब पानी में उबाल आने लगे, तब इसमें कूटी हुई अदरक डाल दें. अगर आपको इलायची वाली चाय पसंद है, तो एक-दो इलायची भी कूटकर डाल सकते हैं. अदरक को पानी में थोड़ी देर उबलने दें, ताकि उसका स्वाद अच्छी तरह आ जाए. अदरक को कद्दूकस करने के बजाय कूटकर डालने से भी चाय में अच्छा स्वाद आता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

फूड
Rava Kesari Recipe: पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले
पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले
फूड
Chhath Puja Thekua: घी, गुड़ और आटे से बनता है ठेकुआ, कितनी कैलोरी होती है इसमें?
घी, गुड़ और आटे से बनता है ठेकुआ, कितनी कैलोरी होती है इसमें?
फूड
 Chhath Puja Nahay Khay 2026: नहाय-खाय पर क्यों बनती है लौकी की सब्जी और चने की दाल, क्या है वजह?
नहाय-खाय पर क्यों बनती है लौकी की सब्जी और चने की दाल, क्या है वजह?
फूड
Pasteurized Milk: बगैर उबाले कोई दूध क्यों नहीं बेचती कंपनी, क्या है इसके पीछे की वजह?
बगैर उबाले कोई दूध क्यों नहीं बेचती कंपनी, क्या है इसके पीछे की वजह?

अदरक के बाद डालें चाय पत्ती

जब अदरक का स्वाद पानी में आ जाए, तब इसमें चाय पत्ती डालें. इसे करीब 2 से 3 मिनट तक उबलने दें. इस दौरान पानी में चाय का रंग और स्वाद आने लगेगा. अगर आपको कड़क चाय पसंद है, तो पत्ती को थोड़ा ज्यादा समय तक उबालते हैं.  बहुत देर तक उबालने से चाय का स्वाद कड़वा भी हो सकता है. इसलिए अपनी पसंद के हिसाब से इसका समय रखें.

यह भी पढ़ें: Chhath Puja Thekua: घी, गुड़ और आटे से बनता है ठेकुआ, कितनी कैलोरी होती है इसमें? 

आखिर में डालें दूध और चीनी

अब चाय में स्वादानुसार चीनी और दूध डाल दें. इसके बाद इसे धीमी या मध्यम आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में चाय को चलाते रहें, ताकि दूध नीचे न लगे. जब चाय में अच्छा रंग और खुशबू आ जाए, तो गैस बंद कर दें और छन्नी से छानकर गर्मागर्म सर्व करें. शुरुआत में दूध डालने के बजाय पानी में चाय पत्ती को पहले उबालने से उसका रंग और स्वाद अच्छी तरह निकलता है. ध्यान रखें कि दूध ताजा हो और उसे फ्रिज से निकालकर बहुत ठंडी हालत में डालने के बजाय सामान्य तापमान पर आने दें. इस तरह आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट चाय बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें:Chhath Puja 2026: छठ पूजा में बनने वाली गुड़ की खीर कैसे होती है तैयार? जानें खरना की रेसिपी 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Food News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Rava Kesari Recipe: पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले
पहली रसोई में बनाएं रवा केसरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे ससुराल वाले
फूड
Chhath Puja Thekua: घी, गुड़ और आटे से बनता है ठेकुआ, कितनी कैलोरी होती है इसमें?
घी, गुड़ और आटे से बनता है ठेकुआ, कितनी कैलोरी होती है इसमें?
फूड
 Chhath Puja Nahay Khay 2026: नहाय-खाय पर क्यों बनती है लौकी की सब्जी और चने की दाल, क्या है वजह?
नहाय-खाय पर क्यों बनती है लौकी की सब्जी और चने की दाल, क्या है वजह?
फूड
Pasteurized Milk: बगैर उबाले कोई दूध क्यों नहीं बेचती कंपनी, क्या है इसके पीछे की वजह?
बगैर उबाले कोई दूध क्यों नहीं बेचती कंपनी, क्या है इसके पीछे की वजह?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
विश्व
Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश
Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
बॉलीवुड
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में दिलजीत ने विरोधियों को दिया करारा जवाब
पंजाब
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
विश्व
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ट्रेंडिंग
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget