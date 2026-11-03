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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडGarlic Chutney Recipe: लहसुन चटनी खाकर मुंह ले दुर्गंध, ऐसे बनाएंगे तो नहीं होना पड़ेगा शर्मिंदा

Garlic Chutney Recipe: लहसुन चटनी खाकर मुंह ले दुर्गंध, ऐसे बनाएंगे तो नहीं होना पड़ेगा शर्मिंदा

लहसुन की चटनी का चटपटा स्वाद तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन इसकी तेज गंध लोगों को परेशान करती है. जानिए चटनी बनाते समय ऐसा क्या मिलाएं जो बदबू को दूर भगाए 

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 03 Nov 2026 07:45 PM (IST)
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लहसुन की चटनी का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. दाल-बाटी हो, पराठा हो या फिर कोई चटपटा नाश्ता, इसके साथ लहसुन की चटनी खाने का मजा ही अलग होता है. खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लहसुन की तीखी चटनी खाने का खूब चलन है. लेकिन इसके शौकीन लोग भी कई बार इसे खाने से बचते हैं, क्योंकि खाने के बाद मुंह से तेज गंध आने लगती है. कई बार यह गंध इतनी देर तक बनी रहती है कि लोगों के सामने बात करने में भी झिझक महसूस होती है. दरअसल, लहसुन में सल्फर वाले  गुण होते हैं, जो इसकी तेज गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं. ये  सांसों में भी बदबू पैदा करते हैं. पर चटनी बनाते समय कुछ चीजों का इस्तेमाल करके इसके तीखेपन और गंध को कम किया जा सकता है.

लहसुन को हल्का भूनकर बनाएं चटनी

अगर आपको कच्चे लहसुन की तेज गंध पसंद नहीं है, तो चटनी बनाने से पहले इसकी कलियों को हल्का भून लें. इससे लहसुन का कच्चापन और तीखापन कम हो जाता है. ध्यान रखें कि इसे ज्यादा न जलाएं, वरना स्वाद कड़वा हो जाता है. इसके साथ चटनी में थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं. नींबू का खट्टापन लहसुन के तीखे स्वाद को संतुलित करता है और चटनी को ज्यादा चटपटा बनाता है.

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पुदीना, धनिया और दही का करें इस्तेमाल

लहसुन की चटनी में पुदीना और हरा धनिया मिलाने से उसका स्वाद और खुशबू बेहतर हो जाती है. पुदीने की ताजगी सांसों की गंध को कुछ समय के लिए कम करने में मदद करती है. वहीं, अगर आपको बहुत तीखी चटनी पसंद नहीं है, तो इसमें थोड़ा ताजा दही मिला लें. इससे चटनी का स्वाद हल्का और मलाईदार हो जाता है. दही और हरी पत्तियों के साथ लहसुन का तीखापन भी संतुलित हो जाता है.

खाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

लहसुन की चटनी खाने के बाद मुंह की सफाई करना भी जरूरी है. इसके लिए पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें और दांतों के साथ जीभ की सफाई भी करें. आप पुदीने की कुछ पत्तियां चबा सकते हैं या दूध पी सकते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 03 Nov 2026 07:45 PM (IST)
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