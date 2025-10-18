हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडदिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

आए दिन न्यूज में मिलावटी मिठाईयों की खबरें देखने को मिल रही हैं इसलिए असली और नकली मिठाईयों की पहचान होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कैसे पहचाने असली और नकली मिठाईयां.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 18 Oct 2025 06:28 PM (IST)
दिवाली का त्यौहार मिठास और खुशियों से भर होता है. लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं. लेकिन इस खुशियों वाले त्योहार में कुछ लोग अपनी हरकतों से जहर घोल देते हैं और ये जहर असर दिखाता है लोगो की हेल्थ पर. 

दरअसल, दिवाली के समय बाजार में बिकने वाली मिठाईयों में से आधी मिठाईयां तो नकली और मिलावटी होती हैं. कहीं इनमें चूना मिलाया जाता है तो कहीं कैमिकल मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है और लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ किया जाता है. फेस्टिव सीजन के टाइम पर आए दिन अखबारों और न्यूज पर मिलावट की खबरें दिखाई जाती हैं. ऐसे में मिठाई लेते वक्त आपको अलर्ट रहना चाहिए. मिठाई लेने जाने से पहले आपको असली और नकली मिठाईयों में फर्क भी जान लेना चाहिए ताकि आप भी मार्केट में जाकर धोखा न खाएं और नकली और मिलावटी मिठाई घर न ले आएं. 

कैसे करें असली और नकली मिठाई की पहचान?

बाजार में बिकने वाली सारी मिठाईयां ही बाहर से देखने में असली और टेस्टी नजर आती हैं. इन्हें एक नजर देखकर पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. दिवाली पर ज्यादातर मिठाइयां खोए की बनती हैं. असली-नकली की पहचान करने के लिए आपको एक बरतन में गर्म पानी लेना है और उसमें मिठाई को डालना है. अगर इसका रंग नीला हो जाता है तो समझ जाएं कि खोया नकली है. साथ ही अगर हाथ लगाने पर ये मुलायम होगा तो असली होगा नहीं तो इसका रबर जैसा होना बताता है कि ये सिंथेटिक है. इसके अलावा आप असली-नकली की पहचान करने के लिए इसे टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर ये टेस्ट करने पर मुंह में घुल जाता है और इसकी स्मेल दूध जैसी है तो ये असली है वरना बिना स्मेल के खोया नकली है.

दुकान पर देखकर कैसे करें पहचान?

देखकर किसी मिठाई के बारे में असली या नकली कहना मुश्किल है. लेकिन इसके कुछ तरीके जरूर हैं, जिनसे इन्हें पहचान सकते हैं. अगर कोई मिठाई ज्यादा रंगी हुई नजर आ रही है तो कोशिश करें कि उसे न ही खरीदें क्योंकि उसमें मिला हुआ सिंथेटिक कलर सेहत को नुकसान कर सकता है. नकली मिठाईयों को सूंघकर भी पहचाना जा सकता है. अगर मिठाई पाम ऑयल या डालडा की बनी है तो इसमें से अलग महक आएगी. साथ ही मिठाई लेते वक्त हमेशा थोड़े से टुकड़े को हाथ में लेकर मसल कर देखें. अगर इसमें ऑयल बहुत ज्यादा है तो समझ जाए कि ये घी से नहीं बनी है. इसके अलावा मिठाई खरीदते वक्त हमेशा उसे टेस्ट करके लेना चाहिए कि कही इसमें कोई खटास या फिर कड़वा टेस्ट तो नहीं आ रहा.

Published at : 18 Oct 2025 06:28 PM (IST)
