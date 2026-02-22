हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडGuava Cleaning Method: सिर्फ पानी से धोकर अमरूद से नहीं हटते पेस्टिसाइड, जानें क्या है इसे साफ करने का सही तरीका?

Guava Cleaning Method: सिर्फ पानी से धोकर अमरूद से नहीं हटते पेस्टिसाइड, जानें क्या है इसे साफ करने का सही तरीका?

Safe Fruit Washing Tips: फलों को खरीदकर लाने के बाद अक्सर हम उसे पानी से धुल देते हैं और खा लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अमरूद को कैसे धुलते हैं कि पूरा साफ हो जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Feb 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

Best Way to Remove Pesticides from Fruits : अक्सर हम बाजार से अमरूद लाते हैं, उसे नल के नीचे एक बार धोते हैं और सीधे खा लेते हैं. लेकिन क्या सिर्फ पानी से धोना ही काफी है? फूड सेफ्टी से जुड़ी गाइडलाइंस बताती हैं कि बहते पानी से धोने पर धूल, मिट्टी और कुछ हद तक पेस्टिसाइड के अवशेष कम जरूर होते हैं, लेकिन यह तरीका 100 प्रतिशत असरदार नहीं होता. इसलिए अमरूद को सही तरीके से साफ करना जरूरी है, ताकि उस पर मौजूद गंदगी और केमिकल का जोखिम कम किया जा सके.

साफ करना क्यों होती है जरूरी?

फल और सब्जियां खेत से आपकी थाली तक पहुंचने के दौरान कई स्टेप से गुजरती हैं. उगाने के समय मिट्टी और पानी में मौजूद तत्व, तोड़ाई और पैकिंग के दौरान काम करने वाले लोगों का संपर्क, ट्रांसपोर्ट और फिर दुकान पर बार-बार हाथ लगना, इन सब वजहों से उन पर गंदगी, कीटाणु और पेस्टिसाइड के अंश रह सकते हैं. यही कारण है कि खाने से पहले इन्हें ठीक से साफ करना बेहद जरूरी है.

अमरूद को कैसे साफ करें?

अमरूद साफ करने का तरीका बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है. सबसे पहले फल को ध्यान से देखें. यदि कहीं चोट, सड़ा हिस्सा या फफूंदी दिखे तो उसे काटकर हटा दें. इसके बाद अमरूद को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें और हाथ से हल्के-हल्के रगड़ते हुए धोएं. केवल पानी से भरे बर्तन में डुबोना कम असरदार माना जाता है, क्योंकि बहते पानी में रगड़ने से सतह पर चिपके अवशेष बेहतर तरीके से निकलते हैं. चाहें तो साफ ब्रश से इसकी बाहरी सतह को हल्का स्क्रब कर सकते हैं. धोने के बाद साफ कपड़े या पेपर टॉवल से सुखा लें. साबुन, डिटर्जेंट या किसी केमिकल वॉश का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती.

किन बातों का रखें ध्यान?

फूड सेफ्टी पर नजर रखने वाली Food and Drug Administration (FDA) की रिपोर्ट बताती है  कि फल-सब्जियों को बहते पानी में धोना और रगड़ना पेस्टिसाइड के जोखिम को कम करता है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं करता EPA खाने में पेस्टिसाइड अवशेष की एक तय सीमा निर्धारित करती है, जिसे "टॉलरेंस" कहा जाता है, ताकि कम मात्रा में मौजूद रसायन से बच्चों और एडल्ट को नुकसान न हो. फलों उन्हें काटने या छीलने से पहले और बाद में हाथों को साबुन और गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है, ताकि गंदगी या कीटाणु एक चीज से दूसरी चीज में न फैलें. इसके साथ ही कटोरे में डुबोने के बजाय बहते पानी के नीचे छलनी या हाथ में पकड़कर धोना ज्यादा बेहतर माना जाता है.इससे सतह पर मौजूद पेस्टिसाइड के अवशेष ज्यादा प्रभावी तरीके से कम होते हैं. हालांकि, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी साफ करने का तरीका 100 प्रतिशत प्रभावी नहीं होता है. 

ये भी पढ़ें-हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर

Published at : 22 Feb 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
How To Remove Pesticides From Guava Washing Guava Properly Pesticide Residue On Fruits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Guava Cleaning Method: सिर्फ पानी से धोकर अमरूद से नहीं हटते पेस्टिसाइड, जानें क्या है इसे साफ करने का सही तरीका?
सिर्फ पानी से धोकर अमरूद से नहीं हटते पेस्टिसाइड, जानें क्या है इसे साफ करने का सही तरीका?
फूड
Roti Noodles Recipe: बासी रोटी से कैसे बनाएं चटपटी चाऊमीन? बच्चों का दिल जीत लेगी यह डिश
बासी रोटी से कैसे बनाएं चटपटी चाऊमीन? बच्चों का दिल जीत लेगी यह डिश
फूड
Ramadan 2026: इफ्तार में खजूर ही क्यों? सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे छिपा है सेहत का गहरा राज
इफ्तार में खजूर ही क्यों? सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे छिपा है सेहत का गहरा राज
फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget