कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे

Countries That Do Not Celebrate Father's Day In June: दुनिया के कई देशों में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जो साल 2026 में 21 जून को पड़ रहा है. हालांकि हर देश इस परंपरा का पालन नहीं करता. कुछ देशों में फादर्स डे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, तो कहीं यह किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व या स्थानीय परंपरा के सम्मान में अलग तारीख पर मनाया जाता है. यही वजह है कि दुनियाभर में पिता को सम्मान देने का यह दिन एक जैसा होने के बावजूद इसकी तारीखें अलग-अलग दिखाई देती हैं.

थाइलैंड में फादर्स डे

थाईलैंड इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है. यहां फादर्स डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है. यह दिन देश के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त था. इस अवसर पर बच्चे अपने पिता को कैना फूल भेंट करते हैं, जो शक्ति और पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है.

यूरोप में कैसे मनता है फादर्स डे?

यूरोप के कुछ देशों में फादर्स डे का संबंध धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है. इटली और स्पेन में यह दिन 19 मार्च को मनाया जाता है. यह तारीख सेंट जोसेफ के पर्व से जुड़ी है, जिन्हें ईसा मसीह के पालक पिता के रूप में सम्मान दिया जाता है. इन देशों में लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ विशेष भोजन करते हैं और पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं.

जर्मनी में फादर्स डे

जर्मनी में फादर्स डे का स्वरूप अन्य देशों से काफी अलग है. यहां यह पर्व ईस्टर के 40 दिन बाद आने वाले असेंशन डे पर मनाया जाता है. इस दिन पुरुष समूहों में लंबी पैदल यात्राएं, साइकिल टूर और ग्रामीण इलाकों की सैर पर निकलते हैं. हालांकि पारिवारिक समारोह भी होते हैं, लेकिन जर्मनी में इस दिन की पहचान इसके अनोखे सामाजिक आयोजनों के कारण अधिक है.

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ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फादर्स डे

दक्षिणी गोलार्ध के दो देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है. माना जाता है कि सितंबर का सुहावना मौसम पारिवारिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है. इस दिन परिवार साथ समय बिताते हैं, उपहार देते हैं और विशेष भोजन का आयोजन करते हैं. स्कूलों में भी बच्चों के लिए फादर्स डे से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं.

ब्राजील में फादर्स डे

ब्राजील में फादर्स डे अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. यह दिन सेंट जोआकिम से जुड़ा हुआ है, जिन्हें वर्जिन मैरी के पिता के रूप में माना जाता है. इस अवसर पर परिवार एक साथ भोजन करते हैं, पिता को उपहार देते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं. कई रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर भी इस दिन विशेष रौनक देखने को मिलती है.

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