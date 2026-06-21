हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलFather's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे

Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे

Father's Day Celebrations: कई देशों में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जो साल 2026 में 21 जून को पड़ रहा है. हालांकि हर देश इस परंपरा का पालन नहीं करता.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jun 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

Countries That Do Not Celebrate Father's Day In June: दुनिया के कई देशों में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जो साल 2026 में 21 जून को पड़ रहा है. हालांकि हर देश इस परंपरा का पालन नहीं करता. कुछ देशों में फादर्स डे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, तो कहीं यह किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व या स्थानीय परंपरा के सम्मान में अलग तारीख पर मनाया जाता है. यही वजह है कि दुनियाभर में पिता को सम्मान देने का यह दिन एक जैसा होने के बावजूद इसकी तारीखें अलग-अलग दिखाई देती हैं. 

थाइलैंड में फादर्स डे

थाईलैंड इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है. यहां फादर्स डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है. यह दिन देश के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त था. इस अवसर पर बच्चे अपने पिता को कैना फूल भेंट करते हैं, जो शक्ति और पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है.

यूरोप में कैसे मनता है फादर्स डे?

यूरोप के कुछ देशों में फादर्स डे का संबंध धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है. इटली और स्पेन में यह दिन 19 मार्च को मनाया जाता है. यह तारीख सेंट जोसेफ के पर्व से जुड़ी है, जिन्हें ईसा मसीह के पालक पिता के रूप में सम्मान दिया जाता है. इन देशों में लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ विशेष भोजन करते हैं और पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. 

जर्मनी में फादर्स डे

जर्मनी में फादर्स डे का स्वरूप अन्य देशों से काफी अलग है. यहां यह पर्व ईस्टर के 40 दिन बाद आने वाले असेंशन डे पर मनाया जाता है. इस दिन पुरुष समूहों में लंबी पैदल यात्राएं, साइकिल टूर और ग्रामीण इलाकों की सैर पर निकलते हैं. हालांकि पारिवारिक समारोह भी होते हैं, लेकिन जर्मनी में इस दिन की पहचान इसके अनोखे सामाजिक आयोजनों के कारण अधिक है.

इसे भी पढ़ें- Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया

 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फादर्स डे

दक्षिणी गोलार्ध के दो देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है. माना जाता है कि सितंबर का सुहावना मौसम पारिवारिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है. इस दिन परिवार साथ समय बिताते हैं, उपहार देते हैं और विशेष भोजन का आयोजन करते हैं. स्कूलों में भी बच्चों के लिए फादर्स डे से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं.

ब्राजील में फादर्स डे

ब्राजील में फादर्स डे अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. यह दिन सेंट जोआकिम से जुड़ा हुआ है, जिन्हें वर्जिन मैरी के पिता के रूप में माना जाता है. इस अवसर पर परिवार एक साथ भोजन करते हैं, पिता को उपहार देते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं. कई रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर भी इस दिन विशेष रौनक देखने को मिलती है.

इसे भी पढ़ें- कहीं रेस तो कहीं पार्टी, दुनियाभर में इन बेहद अनोखे तरीकों से मनाया जाता है फादर्स डे

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Father Day 2026 Father Day Different Dates Father Day Around The World
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
लाइफस्टाइल
Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
लाइफस्टाइल
Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
लाइफस्टाइल
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
बिहार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
एग्रीकल्चर
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
लाइफस्टाइल
Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget