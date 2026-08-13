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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHeel Pain: कम कीमत में आते हैं ये शानदार जूते, नहीं होगा एड़ियों में दर्द

Heel Pain: कम कीमत में आते हैं ये शानदार जूते, नहीं होगा एड़ियों में दर्द

Shoes for Heel Pain: अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो भी कुछ अच्छे वॉकिंग और रनिंग शूज मिल सकते हैं. इनमें मेमोरी फोम जैसी सॉफ्ट कुशनिंग, हल्का डिजाइन और ब्रीदेबल अपर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Aug 2026 04:34 PM (IST)
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Comfortable Running Shoes For Daily Walk: रोजाना वॉक करना हो, जिम में हल्का वर्कआउट करना हो या दिनभर बाहर भागदौड़ करनी हो, गलत जूते पैरों को जल्दी थका सकते हैं. कई बार जूते नए होने पर आरामदायक लगते हैं, लेकिन कुछ दिन पहनने के बाद एड़ियों और पैरों में दर्द महसूस होने लगता है. ऐसे में लोग ऐसे जूते तलाशते हैं, जिनमें अच्छी कुशनिंग हो, वजन ज्यादा न हो और जिन्हें लंबे समय तक पहनना आसान हो.

अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो भी कुछ अच्छे वॉकिंग और रनिंग शूज मिल सकते हैं. इनमें मेमोरी फोम जैसी सॉफ्ट कुशनिंग, हल्का डिजाइन और ब्रीदेबल अपर जैसे फीचर्स मिलते हैं. चलिए हम ऐसे ही 5 जूतों के बारे में बता रहे हैं, जो रोजाना इस्तेमाल के साथ वॉक और हल्के वर्कआउट के लिए काम आ सकते हैं.

 एनी वॉकिंग शूज

एनी वॉकिंग शूज उन लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं, जिन्हें रोजाना वॉक और हल्के वर्कआउट के लिए आरामदायक जूते चाहिए. इनमें सॉफ्ट कुशनिंग वाला इनसोल और हल्का डिजाइन मिलता है, जिससे लंबे समय तक पहनने पर पैर ज्यादा भारी महसूस नहीं होते.


Heel Pain: कम कीमत में आते हैं ये शानदार जूते, नहीं होगा एड़ियों में दर्द

इनका स्लिप-ऑन डिजाइन भी इन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक बनाता है. यानी लेस बांधने की झंझट नहीं रहती और जूते आसानी से पहने जा सकते हैं. अगर आप शाम की वॉक, ट्रेडमिल या बाजार जाने जैसे कामों के लिए एक आरामदायक विकल्प चाहते हैं, तो यह जूता काम आ सकता है.

 सायरन रनिंग शूज

सायरन रनिंग शूज वॉक के साथ हल्की रनिंग और सामान्य एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनका स्पोर्टी डिजाइन पैरों को आसानी से मूव करने में मदद करता है, जबकि कुशनिंग चलने या दौड़ने के दौरान पैरों पर पड़ने वाले दबाव को कम महसूस कराने में मदद कर सकती है.


Heel Pain: कम कीमत में आते हैं ये शानदार जूते, नहीं होगा एड़ियों में दर्द

अगर आप रोजाना कुछ समय वॉक या जॉगिंग करते हैं और ऐसा जूता चाहते हैं, जो सामान्य इस्तेमाल में भी पहना जा सके, तो यह एक विकल्प हो सकता है. हालांकि, गंभीर या लंबी दूरी की रनिंग के लिए जूते खरीदते समय अलग से रनिंग सपोर्ट जरूर जांचना चाहिए.

गिसेल वॉकिंग शूज

गिसेल वॉकिंग शूज रोजाना चलने-फिरने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. इनका डिजाइन कैजुअल और स्पोर्ट्स दोनों तरह के कपड़ों के साथ आसानी से मैच हो सकता है. हल्के वजन की वजह से इन्हें लंबे समय तक पहनने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती. इन जूतों में कुशनिंग पैरों के नीचे आरामदायक सपोर्ट देने में मदद कर सकती है. अगर आपको ऑफिस के बाद वॉक पर जाना हो, खरीदारी के लिए निकलना हो या दिनभर पैदल चलना पड़ता हो, तो ऐसे वॉकिंग शूज उपयोगी हो सकते हैं.

 ऑक्सीफिट वॉकिंग शूज

ऑक्सीफिट वॉकिंग शूज को रोजाना वॉक और सामान्य इस्तेमाल के लिए चुना जा सकता है. इनमें पैरों को आराम देने के लिए कुशनिंग और हल्का डिजाइन मिलता है. जो लोग लंबे समय तक जूते पहनते हैं, उनके लिए वजन कम होना एक बड़ा फायदा हो सकता है.

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इनका इस्तेमाल सुबह या शाम की वॉक, हल्की एक्सरसाइज और रोजाना के छोटे-मोटे कामों के लिए किया जा सकता है. अगर आपके पैरों में लंबे समय तक चलने के बाद थकान महसूस होती है, तो सही फिटिंग के साथ कुशनिंग वाले जूते पहनना बेहतर हो सकता है.

फ्लिन वॉकिंग शूज

फ्लिन वॉकिंग शूज उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो सिंपल डिजाइन के साथ रोजाना पहनने लायक आरामदायक जूते चाहते हैं. वॉकिंग के दौरान पैरों को सपोर्ट देने के लिए इनमें कुशनिंग और आरामदायक फिटिंग जैसे फीचर्स अहम हो सकते हैं. इन्हें वॉक, हल्के वर्कआउट और सामान्य आउटडोर इस्तेमाल के लिए पहना जा सकता है. जूते खरीदते समय अपने पैरों के साइज और फिटिंग का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सही साइज ही पैरों को ज्यादा आराम देने में मदद करता है.

जूते खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ जूते का नाम या डिजाइन देखकर खरीदारी न करें. सबसे पहले फिटिंग जरूर जांचें. जूते बहुत टाइट या ढीले नहीं होने चाहिए. एड़ी अपनी जगह पर आराम से टिकी हो और चलने के दौरान पैर बार-बार आगे-पीछे न खिसके.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Comfortable Shoes For Heel Pain Affordable Walking Shoes Best Shoes For Foot Comfort
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