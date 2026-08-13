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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनTricolour Look: तिरंगा पहनना है तो ऐसे करें स्टाइल, भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां

Tricolour Look: तिरंगा पहनना है तो ऐसे करें स्टाइल, भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां

स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों से अपना लुक बनाना चाहती हैं? जानें तिरंगा स्टाइल करने का आसान तरीका और वे 10 गलतियां, जिन्हें कपड़े, मेकअप और एक्सेसरीज चुनते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 13 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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15 August Tricolour Look: स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर तिरंगे के रंगों को अपने कपड़ों और लुक में शामिल करना देशभक्ति दिखाने का एक अच्छा तरीका है. लेकिन तिरंगे के रंगों वाले कपड़े या चीजें पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. तिरंगे से जुड़े कुछ नियम भी हैं, जिनको फॉलो न करना आप पर भारी पड़ सकता है और छोटी सी गलती आपके पूरे लुक को खराब कर सकती है. आइए जानते हैं तिरंगा लुक अपनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.

सिर से पैर तक तिरंगा लुक क्यों न अपनाएं? 

कई लोग जोश में आकर सिर से पैर तक केसरिया, सफेद और हरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन ऐसा करने से लुक अच्छा नहीं लगता. पूरा लुक बहुत ज्यादा रंगीन और भारी लग सकता है.

यह भी पढ़ें: Independence Day 2026: 15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा

झंडे वाले कपड़ों के नियम 

भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार असली तिरंगे को कपड़ों, वर्दी या किसी सामान की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. असली तिरंगे को काटकर कपड़े बनाना या उसे पहनना सही नहीं है. इसलिए तिरंगा लुक बनाते समय सिर्फ केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल करें. असली झंडे की तस्वीर या डिजाइन वाले कपड़े पहनने से बचें. झंडे को कमर के नीचे पहनना, जमीन पर गिरने देना या उस पर बैठना भी सही नहीं माना जाता है.

सही कलर कॉम्बिनेशन चुनें

तिरंगा लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए रंगों का सही कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है. केसरिया, सफेद और हरे रंग को एक साथ भारी मात्रा में पहनने की बजाय इनमें से किसी एक रंग को बेस कलर बनाकर बाकी दो रंगों को हल्की मात्रा में शामिल करें. जैसे सफेद रंग की साड़ी या कुर्ते के साथ केसरिया दुपट्टा और हरे रंग की एक्सेसरीज पहनी जा सकती हैं.

इसी तरह सफेद टॉप के साथ केसरिया या हरे रंग की जैकेट भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है. ध्यान रखें कि तीनों रंगों को एक जैसी मात्रा में इस्तेमाल करने से लुक भारी लग सकता है, इसलिए एक रंग को प्रमुखता दें.

एक्सेसरीज का संतुलित इस्तेमाल

पूरे कपड़ों को तिरंगे के रंग में रखने की बजाय छोटी-छोटी चीजों से भी तिरंगा लुक बनाया जा सकता है. जैसे इयररिंग्स, चूड़ियां, ब्रेसलेट, बिंदी, बालों की क्लिप या बैज में तिरंगे के रंग शामिल कर सकते हैं. दुपट्टे, स्कार्फ या माथे पर लगाने वाली छोटी बिंदी में भी तिरंगे के रंग अच्छे लग सकते हैं. लेकिन एक साथ बहुत सारी चीजें न पहनें. इससे लुक जरूरत से ज्यादा भरा हुआ लग सकता है.

इन 10 गलतियों से बचें

1. असली झंडे की तस्वीर वाले कपड़े न पहनें.
2. तीनों रंगों को बहुत ज्यादा मात्रा में न पहनें.
3. झंडे को कमर के नीचे न पहनें.
4. बहुत ज्यादा चीजें एक साथ न पहनें.
5. तिरंगे के रंगों का क्रम गलत न रखें.
6. फटे या गंदे कपड़ों पर तिरंगे के रंग न लगाएं.
7. मेकअप में बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल न करें.
8. जूते या चप्पल पर झंडे का डिजाइन न लगाएं.
9. तिरंगे वाले कपड़ों को जमीन पर न घसीटें.
10. मौसम और जगह के हिसाब से सही कपड़े चुनें.

तिरंगा लुक अपनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

तिरंगे के रंगों को अपने कपड़ों में शामिल करने से लुक अच्छा दिख सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है. कोशिश करें कि लुक सादा और सुंदर रहे. तिरंगे के नियमों का भी ध्यान रखें और असली झंडे का सम्मान करें. अगर आप रंगों और छोटी-छोटी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपका लुक अच्छा भी लगेगा और देश के सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: 15 August home decoration: 15 अगस्त पर घर सजाएं, लेकिन न करें ये 10 गलतियां

Published at : 13 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
15 August 15 August Tricolour Look Independence Day Fashion
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