हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलपैरों में जलन की समस्या को न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत

पैरों में जलन की समस्या को न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत

पैरों में जलन को लोग सामान्य थकान या लंबे समय तक चलने से जोड़ देते हैं, लेकिन लगातार जलन गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकती है. पैरों में जलन शरीर की पोषण स्थिति को भी प्रभावित करती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Sep 2025 05:39 PM (IST)
कई बार पैरों में जलन की समस्या को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं. इस जलन को लोग सामान्य थकान या लंबे समय तक चलने से जोड़ देते हैं, लेकिन लगातार जलन कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है. पैरों में जलन कई बार बल्कि नसों, खून के प्रभाव और शरीर की पोषण स्थिति को भी प्रभावित करती है.

पैरों में इस तरह की जलन होने का सबसे आम कारण नसों में डैमेज होता है. विशेष रूप से डायबिटीज के मरीजों में लगातार हाई शुगर लेवल पैरों की नसों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है. इसका नतीजा पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और जलन होती है. अगर समय रहते इस समस्या की पहचान नहीं की जाए तो नसों में स्थायी नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं किन वजहों से होती है पैरों में जलन... 

विटामिन की कमी मुख्य वजह

विटामिन की कमी पैरों में जलन की मुख्य वजह हो सकती है, खासकर विटामिन बी12 की कमी से नसों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है. इससे पैरों में दर्द, झनझनाहट और जलन होती है. इसके अलावा विटामिन डी, बी 5 और ई भी नसों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है. संतुलित आहार जिसमें अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और फोर्टिफाइड अनाज शामिल हो इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है.

फंगल इन्फेक्शन भी जलन सामान्य कारण

पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी जलन का एक सामान्य कारण हो सकता है. लंबे समय तक गीले मोजे या नमी वाले जूते पहनने से फंगस बनती है, इससे खुजली और जलन होती है. ऐसे में पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखना, मोजे नियमित बदलना और एंटी फंगल पाउडर या क्रीम का इस्तेमाल फंगस को रोकने में मदद करता है.

ज्यादा चलना  और थकान

ज्यादा चलने और लंबे समय तक खड़े रहने से पैरों में खून का संचार कम हो जाता है, जिससे जलन और थकान महसूस होती है. इस कंडीशन में पैरों को समय-समय पर ऊंचा उठाना, हल्की मसाज करना और आरामदायक जूते पहनने से राहत मिलती है. साथ ही हल्की-हल्की एक्सरसाइज और पैरों की स्ट्रेचिंग भी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करती है.

थायराइड और किडनी की समस्या भी वजह

कई बार पैरों में जलन थायराइड और किडनी की बीमारियों का संकेत भी हो सकती है. जब ये अंग ठीक से काम नहीं करते, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, जो नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पैरों में जलन पैदा कर सकते हैं. ऐसे में पैरों की जलन को हल्‍के में कतई न लें.  

पैरों में जलन की समस्या से राहत के उपाय

अगर आपके पैरों में नॉर्मल जलन होती है तो इसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं. पैरों में नॉर्मल जलन के लिए पैरों को ठंडे पानी में भिगोना और एलोवेरा जेल लगाना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है. वहीं हल्की मसाज या हर्बल ऑयल से मालिश करने से भी राहत मिलती है. इसके अलावा आरामदायक और अच्छे फीट वाले जूते पहनने, लंबे समय तक खड़े न रहने और पैरों को ऊंचा रखने से भी जलन की समस्या से राहत मिलती है. हालांकि घरेलू उपाय आपको केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह पहचानना भी जरूरी है कि यह समस्या सीरियस है या नहीं. ऐसे में अगर जलन के साथ पैरों में सुन्नपन, चलने में दिक्कत, सूजन,घाव या बुखार जैसी समस्या हो तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह डायबिटीज, विटामिन की कमी, थायराइड और किडनी की समस्याओं के कारण हो सकता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 23 Sep 2025 05:39 PM (IST)
Diabetes Vitamin Deficiency Nerve Damage Burning Feet
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

