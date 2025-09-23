पैरों में जलन की समस्या को न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत

कई बार पैरों में जलन की समस्या को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं. इस जलन को लोग सामान्य थकान या लंबे समय तक चलने से जोड़ देते हैं, लेकिन लगातार जलन कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है. पैरों में जलन कई बार बल्कि नसों, खून के प्रभाव और शरीर की पोषण स्थिति को भी प्रभावित करती है.

पैरों में इस तरह की जलन होने का सबसे आम कारण नसों में डैमेज होता है. विशेष रूप से डायबिटीज के मरीजों में लगातार हाई शुगर लेवल पैरों की नसों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है. इसका नतीजा पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और जलन होती है. अगर समय रहते इस समस्या की पहचान नहीं की जाए तो नसों में स्थायी नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं किन वजहों से होती है पैरों में जलन...



विटामिन की कमी मुख्य वजह



विटामिन की कमी पैरों में जलन की मुख्य वजह हो सकती है, खासकर विटामिन बी12 की कमी से नसों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है. इससे पैरों में दर्द, झनझनाहट और जलन होती है. इसके अलावा विटामिन डी, बी 5 और ई भी नसों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है. संतुलित आहार जिसमें अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और फोर्टिफाइड अनाज शामिल हो इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है.



फंगल इन्फेक्शन भी जलन सामान्य कारण

पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी जलन का एक सामान्य कारण हो सकता है. लंबे समय तक गीले मोजे या नमी वाले जूते पहनने से फंगस बनती है, इससे खुजली और जलन होती है. ऐसे में पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखना, मोजे नियमित बदलना और एंटी फंगल पाउडर या क्रीम का इस्तेमाल फंगस को रोकने में मदद करता है.



ज्यादा चलना और थकान

ज्यादा चलने और लंबे समय तक खड़े रहने से पैरों में खून का संचार कम हो जाता है, जिससे जलन और थकान महसूस होती है. इस कंडीशन में पैरों को समय-समय पर ऊंचा उठाना, हल्की मसाज करना और आरामदायक जूते पहनने से राहत मिलती है. साथ ही हल्की-हल्की एक्सरसाइज और पैरों की स्ट्रेचिंग भी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करती है.



थायराइड और किडनी की समस्या भी वजह

कई बार पैरों में जलन थायराइड और किडनी की बीमारियों का संकेत भी हो सकती है. जब ये अंग ठीक से काम नहीं करते, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, जो नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पैरों में जलन पैदा कर सकते हैं. ऐसे में पैरों की जलन को हल्‍के में कतई न लें.



पैरों में जलन की समस्या से राहत के उपाय

अगर आपके पैरों में नॉर्मल जलन होती है तो इसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं. पैरों में नॉर्मल जलन के लिए पैरों को ठंडे पानी में भिगोना और एलोवेरा जेल लगाना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है. वहीं हल्की मसाज या हर्बल ऑयल से मालिश करने से भी राहत मिलती है. इसके अलावा आरामदायक और अच्छे फीट वाले जूते पहनने, लंबे समय तक खड़े न रहने और पैरों को ऊंचा रखने से भी जलन की समस्या से राहत मिलती है. हालांकि घरेलू उपाय आपको केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह पहचानना भी जरूरी है कि यह समस्या सीरियस है या नहीं. ऐसे में अगर जलन के साथ पैरों में सुन्नपन, चलने में दिक्कत, सूजन,घाव या बुखार जैसी समस्या हो तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह डायबिटीज, विटामिन की कमी, थायराइड और किडनी की समस्याओं के कारण हो सकता है.

