आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा ग्लो करता रहे, चाहे लड़कियां हो या लड़के, सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन हेल्दी और फ्रेश दिखे. इसके लिए लोग महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर तरह-तरह के फेशियल और ट्रीटमेंट्स तक का यूज कर लेते हैं. लेकिन सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स नहीं ब्लिक आपके हेल्दी लाइफस्टाइल और खाने का तरीका भी आपकी स्किन पर बड़ा असर डालता है. इसी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा ग्लूटेन-फ्री फूड बन चुका है. इसके बारे में आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि ग्लूटेन-फ्री खाना सिर्फ पाचन या वजन कम करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने में भी बड़ा रोल निभाता है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से ग्लूटेन-फ्री फूड्स आप अपनी डाइट में शामिल करके चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं.

ग्लूटेन-फ्री डाइट क्या है?

ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाया जाता है. यह शरीर में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर उन्हें जिन्हें ग्लूटेन इन्टॉलरेंस या सीलिएक डिजीज होती है. लेकिन अब तो जिन लोगों को ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है, वे भी हेल्दी रहने के लिए ग्लूटेन-फ्री डाइट को अपना रहे हैं.क्योंकि इसका फायदा सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर होता है, खासकर चेहरे की स्किन के लिए ये काफी हेल्दी डाइट मानी जाती है.

कौन से ग्लूटेन-फ्री फूड्स डाइट में शामिल करें?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, तो आपको अपनी डाइट में ग्लूटेन-फ्री फूड्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए. जैसे ग्लूटेन-फ्री अनाज चावल, कॉर्न, बाजरा, रागी, ज्वार, क्विनोआ और राजगिरा शामिल करें. इसके अलावा दालें और बीन्स जैसे मूंग दाल, मसूर, उड़द, अरहर, काले चने, काबुली चना और सोयाबीन भी ग्लूटेन-फ्री फूड्स में शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही बीज और नट्स में आप चिया सीड्स, अलसी, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, काजू भी इस डाइट में शामिल करें. वहीं सेब, पपीता, कीवी, अनार, संतरा, तरबूज और हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, साथ में गाजर, चुकंदर, शकरकंद रूट वेजिटेबल्स भी शामिल करें.

चेहरे पर ग्लो लाने में ग्लूटेन-फ्री फूड कैसे मदद करता है?

1. ग्लूटेन से सेंसिटिव लोगों को अक्सर स्किन पर दाने, रैशेज और रेडनेस की शिकायत होती है. जब आप ग्लूटेन-फ्री खाना शुरू करते हैं, तो आपके शरीर में सूजन (inflammation) कम होती है और इसका सीधा असर आपके चेहरे पर दिखने लगता है, जिससे स्किन साफ और शांत दिखती है.

2. ग्लूटेन युक्त फूड्स जैसे मैदा, बेक्ड आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं. जबकि ग्लूटेन-फ्री डाइट में ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज होते हैं जो ब्लड को नेचुरली साफ करते हैं और साफ खून से स्किन ग्लोइंग बनती है.

3. अगर आपकी स्किन पर बार-बार एक्ने और पिंपल्स होते हैं, तो इसकी वजह आपका खान-पान भी हो सकता है. ग्लूटेन-फ्री डाइट शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और हार्मोन बैलेंस करती है जिससे पिंपल्स की समस्या धीरे-धीरे कम हो जाती है.

4. ग्लूटेन-फ्री डाइट में ऐसे फूड्स होते हैं जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते. जब शरीर हाइड्रेट रहता है, तब स्किन भी सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग रहती है.

5. ग्लूटेन-फ्री फूड्स जैसे दालें, सीड्स, नट्स, और हरी सब्जियां ना सिर्फ स्किन को पोषण देती हैं बल्कि बालों को भी मजबूत बनाती हैं. बाल झड़ना कम होता है और स्किन में नेचुरल चमक आ जाती है.

यह भी पढ़ें: आपकी हेल्थ का आईना है जीभ, बदलता रंग देता है कई बीमारियों का संकेत