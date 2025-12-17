हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थColon Cancer: युवाओं में ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी मत करना इग्नोर, वरना बॉडी में घर बना लेगा कोलन कैंसर

Colon Cancer: युवाओं में ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी मत करना इग्नोर, वरना बॉडी में घर बना लेगा कोलन कैंसर

Warning Signs Of Colorectal Cancer: पहले कैंसर बड़े लोगों को अपनी चपेट में लेता था, लेकिन आज का समय बदल चुका है अब यंग लोग भी इसकी चपेट में हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसके कौन से लक्षण होते हैं,

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Dec 2025 02:10 AM (IST)
Importance Of Early Cancer Screening: कोलन कैंसर अब सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रहा. हाल के वर्षों में यह बीमारी युवाओं, खासकर मिलेनियल्स और उससे छोटी उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रही है. एक रिसर्च के मुताबिक, 1950 में जन्मे लोगों की तुलना में 1990 में जन्मे लोगों में कोलन कैंसर का खतरा दोगुना पाया गया है. यह आंकड़ा वाकई चिंता बढ़ाने वाला है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में अमेरिका के बोर्ड-सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सालहाब ने कोलन कैंसर के पांच ऐसे चेतावनी संकेत बताए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डॉक्टर के मुताबिक, अब 20, 30 और 40 की उम्र के लोगों में भी यह बीमारी सामने आ रही है, इसलिए जरूरी है कि लोग खुद अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें और शुरुआती लक्षणों को पहचानें. कोलन कैंसर बड़ी कोलन में शुरू होने वाला कैंसर है. ज्यादातर मामलों में यह कोलन की अंदरूनी परत पर बनने वाले छोटे-छोटे उभार यानी पॉलिप्स से शुरू होता है, जो समय के साथ कैंसर का रूप ले सकते हैं.  समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसे शुरुआती दौर में पकड़ नहीं पाते और बीमारी एडवांस स्टेज में जाकर सामने आती है.

 मल त्याग की आदतों में बदलाव

अगर अचानक कब्ज या दस्त की समस्या शुरू हो जाए, या पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा हो, तो इसे हल्के में न लें. डॉक्टर बताते हैं कि बड़ी पॉलिप या कैंसर आंतों में रुकावट पैदा कर सकता है. मल का पतला या संकरा होना भी जांच की जरूरत दर्शाता हैय

 मलद्वार से खून आना

स्टूल में या टॉयलेट पेपर पर खून दिखना कोलन कैंसर का एक गंभीर संकेत हो सकता है. कई लोग इसे खानपान या बवासीर समझकर टाल देते हैं, लेकिन बार-बार खून आना या लंबे समय तक ऐसा रहना तुरंत जांच की मांग करता है.

 लगातार थकान या कमजोरी

अगर पर्याप्त आराम के बावजूद शरीर में थकान बनी रहती है, तो यह भी चेतावनी हो सकती है. युवा अक्सर इसे तनाव या नींद की कमी मान लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक बनी थकान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पेट में ऐंठन या दर्द

बिना किसी साफ वजह के पेट में दर्द या ऐंठन होना और उसका लंबे समय तक बने रहना चिंता का संकेत हो सकता है. यह ऐसा लक्षण है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

 बिना कोशिश के वजन घटना

बिना डाइट या एक्सरसाइज बदले वजन कम होना कैंसर के आम लक्षणों में से एक है. अगर अचानक वजन गिर रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

एक्सपर्ट का कहना है कि समय रहते लक्षण पहचान लिए जाएं, तो इलाज के विकल्प बेहतर होते हैं और रिकवरी की संभावना भी बढ़ जाती है. इसलिए अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे, तो देरी किए बिना डॉक्टर से संपर्क करना ही समझदारी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 17 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Colon Cancer Warning Signs Of Colorectal Cancer Detecting Colon Cancer Early
