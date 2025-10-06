हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीBest Diet For Glowing Skin: 40 की उम्र में भी आ जाएगी 25 वाली जवानी, ये देसी नुस्खे आएंगे काम

Best Diet For Glowing Skin: 40 की उम्र में भी आ जाएगी 25 वाली जवानी, ये देसी नुस्खे आएंगे काम

Diet Plan: हर कोई चाहता है कि भले ही उसकी उम्र हो गई हो, लेकिन ऐसा क्या करे कि वह यंग दिखे, उसकी स्किन ग्लोइंग हो. चलिए आपको इसके लिए डाइट प्लान बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 06 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Anti Aging Diet Plan: हर कोई जवान दिखना चाहता है, इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं. कुछ लोग डाइट में सुधार करते हैं, तो कुछ यंग दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेते हैं. लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं, वह आपको 40 साल की उम्र में भी 25 वाली जवानी की फीलिंग देगा. बस आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आप अपने चेहरे पर पड़ने वाली इन झुर्रियों को हटा सकें. एक बार झुर्रियां चेहरे से गायब हो गईं, उसके बाद आपकी स्किन ग्लो करने लगती है.

40 की उम्र में यंग दिखने का डाइट प्लान

अगर आपको 40 साल की उम्र में यंग दिखना है, तो आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना होगा और कुछ चीजों को शामिल करना होगा, जैसे कि अनार. अगर आप अनार का सेवन करते हैं, तो यह आपके चेहरे की रंगत को बचाकर रखता है. यह न सिर्फ हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, इससे हमारी स्किन को काफी फायदा होता है. इसमें कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो हमें सूरज की किरणों और झुर्रियों से बचने में मदद करते हैं. इसके बाद दूसरी जरूरी चीज जो है, वह है हरी पत्तेदार सब्जियां. हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं, यही कारण है कि सीजनल सब्जियों की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा रहती है. आप इन सब्जियों में पालक, ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इसमें पोषक तत्व काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं. इसमें विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन को काफी समय तक खूबसूरत और जवान रखते हैं.

ये भी है बेहतरीन विकल्प

अगर आप अनार और हरी सब्जियों से परहेज करते हैं, तो आप अपनी डाइट में डार्क चॉकलेट को शामिल कर सकते हैं. इसमें भी फ्लेवनॉल्स होता है, जो स्किन को लंबे समय तक जवान रखने में मदद करता है. आप इसका भी सेवन कर सकते हैं. डार्क चॉकलेट न सिर्फ स्किन बल्कि ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. यह हमारे हार्ट को सही रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके रखता है, इससे यह फायदा होता है कि हमारी सेहत अच्छी रहती है, जिसका असर हमारी स्किन पर देखने को मिलता है. हालांकि इनका सेवन करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि इनका सेवन एक सीमित मात्रा में करें और डॉक्टर्स से सलाह जरूर लें, ताकि वे आपको अच्छे से जानकारी दे सकें.

इसे भी पढ़ें- Dietary Profile: डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Anti Aging Diet Plan How To Look Younger Naturally Dark Chocolate Health Benefits
