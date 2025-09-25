Alum for Dark Circle: हर कोई चाहता है कि उसकी आंखें चमकदार और तरोताजा दिखें, लेकिन ये काले घेरे आम ऐसा होने नहीं देते, हालांकि, आपकी रसोई में मौजूद एलम (alum) भी इस समस्या का हल हो सकता है? इस पर डॉ. उपासना बोहरा का कहना है कि, एलम का इस्तेमाल कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके उपयोग की सही विधि और सीमाएं जानना बेहद जरूरी है.

दरअसल, डार्क सर्कल को कम करने के लिए फिटकरी ठीक चीज है. लेकिन ऐसा न सोचें कि, ये एक चीज आपके काले घेरे ठीक कर देगी. इसके लिए आपको फिटकरी के इस्तेमाल के अलावा बहुत कुछ करना होगा.

एलम क्या है और कैसे काम करता है?

एलम यानी फिटकरी एक प्राकृतिक नमक है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से स्किन टाइट या फिर शेविंग करने के लिए किया जाता रहा है. एलम के इन गुणों के कारण यह आंखों के नीचे की सूजन को कम करने और त्वचा को थोड़ा टाइट करने में मददगार हो सकता है, जिससे डार्क सर्कल कम दिख सकते हैं.

एलम का सही इस्तेमाल कैसे करें

एक छोटा टुकड़ा एलम लें और इसे आधा कप पानी में घोलें

इसमें एक कॉटन बॉल डुबोकर आंखों के नीचे लगाएं

10 मिनट तक छोड़ें और फिर ठंडे पानी से धो लें

हफ्ते में 2 बार ही इस्तेमाल करें

एलम का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें

पर्याप्त पानी पिएं

7-8 घंटे की नींद लें

आंखों के आसपास sunscreen लगाएं

विटामिन K और C युक्त खाद्य पदार्थ खाएं

आइस पैक से सूजन कम करें

एलम एक natural remedy है जो कुछ हद तक dark circles की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह कोई जादू नहीं कि, इससे सब ठीक हो जाए। इसलिए अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा हैं तो dermatologist से सलाह जरूर लें. क्योंकि स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार ही सबसे असरदार उपाय हैं. एलम को एक तरीका है, जिसे इस्तेमाल करके कुछ हद तक राहत मिल सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.