हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीAlum for Dark Circle: डार्क सर्कल्स कम करने के लिए एलम का इस्तेमाल, क्या यह प्राकृतिक उपाय सच में काम करता है?

Alum for Dark Circle: डार्क सर्कल्स कम करने के लिए एलम का इस्तेमाल, क्या यह प्राकृतिक उपाय सच में काम करता है?

Alum for Dark Circle: आंखों के काले घेरे कम करने में एलम फायदेमंद हो सकता है, जानें डॉक्टर की सलाह और इसे उपयोग में लाने की विधि क्या है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 25 Sep 2025 08:01 AM (IST)
Alum for Dark Circle: हर कोई चाहता है कि उसकी आंखें चमकदार और तरोताजा दिखें, लेकिन ये काले घेरे आम ऐसा होने नहीं देते, हालांकि, आपकी रसोई में मौजूद एलम (alum) भी इस समस्या का हल हो सकता है? इस पर डॉ. उपासना बोहरा का कहना है कि, एलम का इस्तेमाल कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके उपयोग की सही विधि और सीमाएं जानना बेहद जरूरी है.

दरअसल, डार्क सर्कल को कम करने के लिए फिटकरी ठीक चीज है. लेकिन ऐसासोचें कि, ये एक चीज आपके काले घेरे ठीक कर देगी. इसके लिए आपको फिटकरी के इस्तेमाल के अलावा बहुत कुछ करना होगा.

एलम क्या है और कैसे काम करता है?

एलम यानी फिटकरी एक प्राकृतिक नमक है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से स्किन टाइट या फिर शेविंग करने के लिए किया जाता रहा है. एलम के इन गुणों के कारण यह आंखों के नीचे की सूजन को कम करने और त्वचा को थोड़ा टाइट करने में मददगार हो सकता है, जिससे डार्क सर्कल कम दिख सकते हैं.

ये भी पढ़े- Hair Care Tips: बालों को मजबूत करने के लिए रोज खाएं ये चीजें, झड़ना भी हो जाएंगे बंद

एलम का सही इस्तेमाल कैसे करें

  • एक छोटा टुकड़ा एलम लें और इसे आधा कप पानी में घोलें
  • इसमें एक कॉटन बॉल डुबोकर आंखों के नीचे लगाएं
  • 10 मिनट तक छोड़ें और फिर ठंडे पानी से धो लें
  • हफ्ते में 2 बार ही इस्तेमाल करें

एलम का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें

  • पर्याप्त पानी पिएं
  • 7-8 घंटे की नींद लें
  • आंखों के आसपास sunscreen लगाएं
  • विटामिन K और C युक्त खाद्य पदार्थ खाएं
  • आइस पैक से सूजन कम करें

एलम एक natural remedy है जो कुछ हद तक dark circles की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह कोई जादू नहीं कि, इससे सब ठीक हो जाएइसलिए अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा हैं तो dermatologist से सलाह जरूर लें. क्योंकि स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार ही सबसे असरदार उपाय हैं. एलम को एक तरीका है, जिसे इस्तेमाल करके कुछ हद तक राहत मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें- Vitamin D Benefits in Chemotherapy: आज से ही लेना शुरू कर दें थोड़ा-थोड़ा Vitamin D, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में मिलेगी मदद

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Sep 2025 08:01 AM (IST)
