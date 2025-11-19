हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीपेडिक्योर जैसा रिजल्ट, घर बैठे ऐसे करें पैरों के नाखूनों की डीप क्लीनिंग

पेडिक्योर जैसा रिजल्ट, घर बैठे ऐसे करें पैरों के नाखूनों की डीप क्लीनिंग

दिनभर जूते और मोजे पहनने, धूल-मिट्टी और पसीने की वजह से पैरों में गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. इसके चलते नाखूनों में फंगल इंफेक्शन, बदबू और कालेपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Nov 2025 07:47 AM (IST)
पैरों की सुंदरता और सफाई पर अक्सर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना कि चेहरे और हाथों पर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों की खूबसूरती और उनकी सेहत में सबसे बड़ा रोल उनके नाखूनों का होता है. दिनभर जूते और मोजे पहनने, धूल-मिट्टी और पसीने की वजह से पैरों में गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. इसके चलते नाखूनों में फंगल इंफेक्शन, बदबू और कालेपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए पैरों के नाखूनों की नियमित सफाई न  सिर्फ उन्हें सुंदर बनाए रखती है, बल्कि आपके पैरों को हेल्दी रखने में भी मदद करती है. तो आइए आज हम आपको घर बैठे ही पैरों के नाखूनों की डीप क्लीनिंग करने का आसान तरीका बताते हैं, जिससे आपको पेडिक्योर जैसी खूबसूरत और साफ-सुथरी नाखून मिल सकती हैं. साथ ही हम कुछ घरेलू उपाय और सावधानियों के बारे में भी बताते हैं, जो आपके पैरों को हमेशा साफ और  सॉफ्ट बनाए रखेंगे. 

पैरों के नाखून की सफाई क्यों जरूरी?

पैर दिनभर बंद जूतों और मोजों में रहते हैं. इससे उनमें पसीना और धूल जम जाती है. गंदगी न सिर्फ बदबू पैदा करती है, बल्कि बैक्टीरिया और फंगस के लिए भी एक सुरक्षित जगह बन जाती है. अगर पैरों की सफाई समय पर न की जाए, तो नाखून पीले पड़ सकते हैं या उनमें इंफेक्शन हो सकता है.  इसकी नियमित सफाई से आप पैरों की बदबू से बच सकते हैं, नाखूनों के पीलेपन और सड़न को रोक सकते हैं और पैरों को हमेशा साफ और हेल्दी रख सकते हैं. 

घर पर पैरों के नाखून की डीप क्लीनिंग कैसे करें?

1. हल्के गर्म पानी में पैरों को भिगोएं - एक बाल्टी या बड़े बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच नमक और थोड़ा शैंपू डालें. पैरों को इसमें 10 से 15 मिनट तक भिगोएं. यह नाखूनों की गंदगी को ढीला करने में मदद करेगा. 

2. नाखूनों की गंदगी साफ करें - भिगोने के बाद, नेल ब्रश या टूथब्रश का यूज करके धीरे-धीरे नाखूनों के नीचे और किनारों की गंदगी साफ करें. ध्यान रखें कि नाखूनों को जबरदस्ती न खुरचें, इससे नुकसान हो सकता है. 

3. पैर सुखाएं और मॉइस्चराइज करें - साफ तौलिये से पैरों को पूरी तरह पोंछें फिर नाखूनों और पैर की स्किन पर हल्का नारियल तेल या मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे पैरों की स्किन सॉफ्ट और नाखून चमकदार बने रहते हैं. 

4.  नाखूनों की सफाई कितनी बार करें - हर 10 से 15 दिन में पैरों के नाखून काटना और साफ करना अच्छा रहता है. इससे गंदगी जमा नहीं होती और नाखूनों का साइज भी सही बना रहता है. 

घर पर पेडिक्योर करने के फायदे

पेडिक्योर करवाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन महीने में एक बार घर पर पेडिक्योर करने से पैर हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, नाखून साफ और चमकदार दिखाई देते हैं. साथ ही फंगल इन्फेक्शन और बदबू की संभावना कम हो जाती है. 

Published at : 19 Nov 2025 07:47 AM (IST)
Nail Care Pedicure At Home LIfestyle Foot Cleaning
Embed widget