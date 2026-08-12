ऑफिस से कॉलेज तक, 15 अगस्त के 10 एलिगेंट ब्यूटी लुक्स

15 August Look: 15 अगस्त पर देशभक्ति का जोश तो रहता ही है, पर साथ ही हर कोई चाहता है कि उस दिन वो स्टाइलिश और एलिगेंट भी दिखे, चाहे वो ऑफिस जा रहा हो या कॉलेज. अच्छी बात यह है कि बिना भारी मेकअप या महंगे कपड़ों के भी बहुत खूबसूरत और सिंपल लुक तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान ब्यूटी आइडिया, जो हर उम्र और हर मौके पर फिट बैठते हैं.

नो-मेकअप मेकअप

ऑफिस जाने वालों के लिए नो-मेकअप मेकअप लुक सबसे बेहतर विकल्प है. इसमें हल्की बीबी क्रीम या टिंटेड मॉइश्चराइजर लगाएं, गालों पर हल्का सा पीच या गुलाबी ब्लश लगाएं और होंठों पर न्यूड या हल्के गुलाबी रंग का लिप बाम या लिपस्टिक लगा सकते हैं. आंखों पर सिर्फ काजल और हल्का मस्कारा ही काफी है. यह लुक इतना सिंपल होता है कि देखने में लगता ही नहीं कि मेकअप किया है, पर चेहरा फ्रेश और खिला-खिला नजर आता है.

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इंडो-वेस्टर्न लुक

कॉलेज जाने वाली लड़कियों और लड़कों के लिए इंडो-वेस्टर्न लुक एक बेहतरीन विकल्प है. जींस के साथ कुर्ती या भारतीय प्रिंट वाली शर्ट पहनी जा सकती है, या फिर प्लाजो के साथ क्रॉप टॉप भी एक स्टाइलिश कॉम्बिनेशन बनाता है. तिरंगे रंग की थीम रखते हुए हरे, सफेद या नारंगी रंग के कपड़े चुनना इस मौके को और खास बना देता है. यह लुक आरामदायक भी होता है और स्टाइलिश भी, जो पूरे दिन कॉलेज में आसानी से कैरी किया जा सकता है.

मिनिमल ग्लैम

अगर शाम को किसी फंक्शन या पार्टी में जाना हो तो मिनिमल ग्लैम लुक अपनाया जा सकता है. इसमें हल्का शिमरी आईशैडो, पतली आईलाइनर लाइन और मैट या सटिन फिनिश वाली लिपस्टिक अच्छी लगती है. हाईलाइटर का हल्का टच गालों की हड्डी पर लगाने से चेहरे में नेचुरल चमक आ जाती है. इस लुक में ओवर करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी चमक और साफ-सुथरा फिनिश ही काफी है.

हेयरस्टाइल

हेयरस्टाइल किसी भी लुक को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाता है. ऑफिस के लिए सिंपल पोनीटेल या लो बन एक क्लासिक और प्रोफेशनल विकल्प है. कॉलेज के लिए ओपन कर्ल्स या साइड ब्रेड ज्यादा ट्रेंडी और यंग लगते हैं. अगर एथनिक लुक कैरी करना हो, तो बालों में गजरा या छोटे-छोटे फूल लगाना भी बहुत अच्छा लगता है और त्योहार वाला फील देता है.

एक्सेसरीज का तालमेल

एक्सेसरीज लुक में चार चांद लगा देती हैं, बस इन्हें सही तरीके से चुनना जरूरी है. तिरंगे रंग की चूड़ियां, झुमके या हेयर एक्सेसरी पूरे लुक को थीम के हिसाब से परफेक्ट बना देती हैं. ऑफिस के लिए हल्के और छोटे इयररिंग्स अच्छे रहते हैं, जबकि कॉलेज या पार्टी के लिए थोड़े बड़े और स्टेटमेंट पीस भी कैरी किए जा सकते हैं. ध्यान रखें कि एक्सेसरीज ज्यादा भारी ना हों, वरना पूरा लुक ओवरलोडेड लग सकता है.

कोई जरूरी नहीं हैवी मेकअप और महंगे कपड़े

15 अगस्त पर एलिगेंट दिखने के लिए भारी मेकअप या महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है. बस सही मेकअप स्टाइल, आरामदायक इंडो-वेस्टर्न आउटफिट, सिंपल हेयरस्टाइल और सही एक्सेसरीज का तालमेल बिठाकर आप ऑफिस से लेकर कॉलेज तक, हर जगह खूबसूरत और स्टाइलिश दिख सकते हैं.

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