Correct Way To Drink Vodka: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका

Correct Way To Drink Vodka: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका

Vodka Drinking: हर चीज के खाने पीने का एक तरीका होता है और अगर आप उसको उस तरह खाते-पीते नहीं है, तो उसका मजा आपको नहीं मिल पाता है. ऐसा ही कुछ वोदका के बारे में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Sep 2025 11:08 AM (IST)


Vodka Drinking Tips: दुनिया में एक बड़ी आबादी पीने वालों की है, लोगों की अपनी च्वाइस होती है, किसी को रम तो किसी को वोडका दुनिया की सबसे लोकप्रिय और क्लासिक ड्रिंक्स में से एक है. इसे रूस और पोलैंड से लेकर यूरोप व अमेरिका तक हर जगह पसंद किया जाता है. भारत में भी युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार करीब 90 प्रतिशत लोग वोडका को गलत तरीके से पीते हैं. वोडका को सही तरीके से पीने का न सिर्फ अपना एक पारंपरिक तरीका है, बल्कि यह स्वाद, अनुभव और सेहत तीनों को प्रभावित करता है.

लोग वोडका गलत तरीके से क्यों पीते हैं?

डायरेक्ट बिना ठंडा किए: वोडका को कई लोग रूम टेम्परेचर पर ही पीते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे हमेशा आइस-कोल्ड यानी बर्फीला परोसना चाहिए.

गलत गिलास: अक्सर लोग बीयर मग या बड़े ग्लास में वोडका डाल लेते हैं, लेकिन असली अनुभव छोटे शॉट ग्लास या टंबलर में आता है.

ज्यादा मिक्सिंग: वोडका का असली स्वाद न्यूट्रल और स्मूद होता है, लेकिन कई लोग इसे ज्यादा सोडा, फ्लेवर्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के साथ मिलाकर पीते हैं. इससे वोडका का स्वाद दब जाता है.

फूड पेयरिंग की अनदेखी: रूस और पोलैंड में वोडका हमेशा खाने के साथ ली जाती है, जैसे स्मोक्ड फिश, पिकल्स, ब्रेड या मीट. भारत में ज्यादातर लोग इसे खाली पेट लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

सही तरीका क्या है?

हमेशा ठंडी पिएं: वोडका को -7°C से 0°C तक ठंडा करके पिया जाता है. इसे फ्रीजर में रखकर परोसा जाए तो इसका असली स्मूद टेस्ट आता है.

शॉट ग्लास का प्रयोग करें: छोटे शॉट ग्लास या टंबलर में परोसें. इससे मात्रा कंट्रोल में रहती है और टेस्टिंग का मज़ा बढ़ता है.

धीरे-धीरे चखें: वोडका को सिर्फ “शॉट मारकर” खत्म करने के बजाय धीरे-धीरे पीना चाहिए. इसे जीभ पर घुमाकर चखने से असली स्वाद और टेक्सचर का एहसास होता है.

सही खाने के साथ लें: वोडका का असली अनुभव तब आता है जब इसे हल्के स्नैक्स, पिकल्स, चीज़, ब्रेड या मीट डिशेज के साथ लिया जाए.

मिक्सिंग सोच-समझकर करें: अगर मिक्स करना है तो नींबू का रस, टमाटर जूस (ब्लडी मैरी), क्रैनबेरी जूस या सोडा वॉटर सबसे बेहतर हैं.

फैक्ट्स और हेल्थ रिसर्च

  • रूस में वोडका को “नेशनल ड्रिंक” कहा जाता है और वहां इसे हमेशा खाने के साथ परोसने की परंपरा है.
  • जर्नल ऑफ अल्कोहल स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठंडी वोडका पीने से इसका स्वाद बैलेंस रहता है और गैस्ट्रिक इफेक्ट्स कम होते हैं.
  • खाली पेट वोडका पीने से ब्लड शुगर अचानक गिर सकता है और हैंगओवर ज्यादा तेज होता है.

अगर आप भी वोडका पीने के शौकीन हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे असली वोडका का स्वाद आपको मिल सके. अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको वोडका के असली स्वाद का मजा नहीं मिल पाएगा. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 29 Sep 2025 11:08 AM (IST)
Vodka Vodka Drinking Tips Correct Way To Drink Vodka

























































