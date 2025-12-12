ABP Network के खास कार्यक्रम India @2047: Entrepreneurship Conclave (इंडिया @2047: एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव) के लिए एक बार फिर मंच सज चुका है. 15 दिसंबर को ये खास कार्यक्रम प्रसारित होने जा रहा है. इसमें उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा. एबीपी नेटवर्क के एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव को आप ABP Live के YouTube प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. इसके साथ ही ABP News चैनल पर भी कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित किया जाएगा.

एंटरप्रेन्योरशिप: विकसित भारत 2047 का एक अहम स्तंभ की थीम के साथ आयोजित होने वाले कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामलों और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री चिराग पासवान, उत्तर-पूर्व विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा शामिल होंगे.

इसके साथ ही Smartworks के को-फाउंडर हर्ष बिनानी, FITT के डॉ. निखिल अग्रवाल, भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन के साथ खास चर्चा होगी. महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप पर कमल कुम्भार, रेवती कांगुले और हुनेरा अपनी बात रखेंगी.

कॉन्क्लेव की शुरुआत सुबह 10 बजे ABP Network के CEO सुमंत दत्ता के स्वागत संबोधन से होगी. वहीं Indian Ocean बैंड के खास परफॉर्मेंस के साथ शाम 6 बजे समापन होगा.