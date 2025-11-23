हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर भारत में सियासत तेज, जानें देश के किन-किन बड़े पदों पर रह चुके मुस्लिम?

ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर भारत में सियासत तेज, जानें देश के किन-किन बड़े पदों पर रह चुके मुस्लिम?

Muslim Officials India: जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही भारत में राजनीति तेज हो गई है. आइए जानें कि भारत के किन बड़े पदों पर मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी रही है.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश के मौजूदा माहौल को लेकर कई तीखी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े शहरों जैसे लंदन और न्यूयॉर्क में मुसलमानों को मेयर बनने का मौका मिलता है, लेकिन भारत में हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां एक मुसलमान का किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनना भी मुश्किल बताया जाता है. मदनी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान किसी अहम पद तक पहुंच भी जाए, तो उसके साथ वही व्यवहार होता है जो आजम खान के साथ हुआ, आरोपों और मामले में उलझाकर जेल भेज दिया गया. 

अब न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी तो मेयर बन गए हैं, लेकिन भारत में उनके नाम पर सियासत तेज हो गई है. आइए जानें कि देश में किन बड़े पदों पर मुस्लिम रह चुके हैं. 

भारत की राजनीति में अक्सर यह सवाल सामने आता है कि आखिर देश के सबसे बड़े पदों पर कौन-कौन लोग पहुंचते हैं. लेकिन जब बात आती है मुस्लिम नेताओं की भूमिका पर, तो इस कहानी में कई अनकहे मोड़ छुपे होते हैं. बड़े-बड़े पदों पर बैठे नाम बहुत हैं, लेकिन लोग उनमें से ज्यादातर को जानते भी नहीं हैं.

राष्ट्रपति पद पर मुस्लिम समुदाय की मजबूत उपस्थिति

भारत ने आजादी के बाद अब तक तीन मुस्लिम राष्ट्रपति देखे हैं. पहले राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन थे, जिन्हें शिक्षा और पारदर्शी प्रशासन के लिए याद किया जाता है. दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तीसरे और सबसे लोकप्रिय नाम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का है, जिन्होंने वैज्ञानिक उपलब्धियों और सादगी से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है. 

उपराष्ट्रपति पद पर भी दिखी प्रभावी भूमिका

मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी उपराष्ट्रपति के पद पर भी दिखाई देती है. हामिद अंसारी दो बार उपराष्ट्रपति रहे, जो अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है. इसके अलावा जाकिर हुसैन भी इस पद पर रहने के बाद राष्ट्रपति बने. राज्यसभा की कार्यवाही को व्यवस्थित और संतुलित रूप में चलाने की क्षमता इन नेताओं की खास पहचान रही है.

न्यायपालिका में दो मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश

देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी भी उल्लेखनीय रही है. भारत में अब तक दो मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश (CJI) हुए हैं, पहले हैं जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह, जिन्हें उत्कृष्ट कानूनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है. दूसरे जस्टिस अल्तमस कबीर, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में नेतृत्व किया. इन दोनों ने न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादा को हमेशा प्राथमिकता दी.

चुनाव आयोग की कमान भी मुस्लिम नेतृत्व के हाथ में रही

भारत के पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी रहे. उन्होंने बड़े स्तर पर वोटर जागरूकता अभियान चलाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को मजबूती दी. लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम रही. 

कई राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बने

देश के कई राज्यों में मुस्लिम नेताओं को नेतृत्व करने का मौका मिला, जैसे- अब्दुल रहमान अंतुले- महाराष्ट्र, अब्दुल गफूर- बिहार, शेख अब्दुल्ला- जम्मू-कश्मीर के सबसे प्रभावशाली नेता रहे हैं. इन नेताओं ने न सिर्फ प्रशासन संभाला, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा भी बदल दी. 

केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला

मुस्लिम नेताओं ने केंद्र सरकार के अहम मंत्रालय भी संभाले. इनमें सलमान खुर्शीद- कानून और विदेश राज्य मंत्री, नजमा हेपतुल्ला- अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, गुलाम नबी आजाद- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री. इन सभी नेताओं ने अपनी सक्रिय भूमिका से कई नीतिगत सुधारों को दिशा दी.

राज्यपाल के पद पर भी सक्रिय रहे मुस्लिम चेहरे

भारत के कई राज्यों में मुस्लिम राज्यपाल भी रह चुके हैं, जैसे मणिपुर में नजमा हेपतुल्ला, अजीज कुरैशी- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल रहे, अखलाकुर रहमान किदवई- बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान के राज्यपाल रहे. राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को गरिमा और संतुलन के साथ निभाने में इन नेताओं ने अहम योगदान दिया.

विज्ञान, सेना और प्रशासन में भी मजबूत पकड़

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम- ISRO और DRDO में सबसे शीर्ष पदों पर रहे. सेना में भी कई मुस्लिम अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और एडमिरल तक पहुंचे. यह इस बात का प्रमाण है कि रणनीति, विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मुस्लिम समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. 

संसद में भी मजबूत नेतृत्व

हामिद अंसारी- राज्यसभा के उपसभापति, अहमद पटेल- संसद के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार, गुलाम नबी आजाद- राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सैयद शहाबुद्दीन- संसद में सबसे मुखर आवाजों में से एक थे. इन नेताओं ने नीतियों, बहस और राजनीतिक दिशा पर बड़ा असर डाला था. 

यह भी पढ़ें: गृहमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई सम्राट चौधरी की सैलरी, यह MLA की सैलरी से कितनी ज्यादा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
APJ Abdul Kalam Zohran Mamdani Muslim President Muslim Leaders India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED Coal Scam Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi on Infiltrators: घुसपैठियों को लेकर अब यूपी में हलचल तेज, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश
India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Coal Scam Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?
किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency: भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी
भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget