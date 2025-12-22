हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender: 2025 में विमान हादसों में गईं सबसे ज्यादा जानें, हवाई सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

Year Ender: 2025 में विमान हादसों में गईं सबसे ज्यादा जानें, हवाई सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

Year Ender 2025: 2025 में आसमान में उड़ानों के साथ हुए हादसों के बाद लोगों की मौत का सिलसिला तेजी से बढ़ा है. अब सवाल यह है कि अगला साल सबक बनेगा या आंकड़ों में एक और डरावना अध्याय जोड़ेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

Year Ender 2025: साल 2025 को जब पीछे मुड़कर देखा जाएगा, तो यह सिर्फ तकनीक और तेज हवाई सफर का साल नहीं कहलाएगा, बल्कि उन सवालों का साल भी बनेगा, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला. सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हवाई यात्रा में हर महीने गिरते विमान, बढ़ती मौतें और अधूरी जांचें एक डरावनी तस्वीर पेश करती रहीं. आंकड़े बताते हैं कि आसमान में भरोसा हिला है और खतरा जमीन से कहीं ऊपर भी मंडराया है.

2025 के पहले सात महीने, मौतों का डरावना गणित

2025 के जनवरी से जुलाई के बीच हवाई हादसों में 499 लोगों की जान जा चुकी है. औसतन हर दिन दो से ज्यादा लोग विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में मारे गए. यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि पूरे 2024 में 12 महीनों के दौरान 244 मौतें दर्ज की गई थीं. यानी 2025 के सिर्फ सात महीनों में यह संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई.

साल की पहली चेतावनी

29 जनवरी 2025 को अमेरिका के वाशिंगटन के पास अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गया. इस हादसे में 67 लोगों की मौत हुई, जिनमें हेलीकॉप्टर के तीन क्रू मेंबर भी शामिल थे. इसी दिन अफ्रीकी देश सूडान में एक चार्टर प्लेन टेकऑफ के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई. जनवरी का अंत आते-आते यह साफ हो गया था कि यह साल हवाई सुरक्षा के लिहाज से आसान नहीं रहने वाला है.

फरवरी में अलास्का का हादसा और सवालों की गूंज

7 फरवरी को अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में बेरिंग एयर की फ्लाइट लापता हो गई. विमान में 10 लोग सवार थे और बाद में मलबा मिलने पर सभी के मारे जाने की पुष्टि हुई. यह हादसा खराब मौसम और तकनीकी सीमाओं के बीच उड़ान संचालन पर सवाल खड़े करता रहा.

मार्च-अप्रैल, हेलीकॉप्टर और एयर एंबुलेंस भी नहीं सुरक्षित

30 जनवरी को ही अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक एयर एंबुलेंस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसका असर मार्च तक चर्चा में बना रहा. 10 अप्रैल को न्यू जर्सी में एक हेलीकॉप्टर हडसन नदी में गिर गया, इस दुर्घटना में 5 यात्रियों की जान गई. इन घटनाओं ने यह दिखा दिया कि सिर्फ बड़े यात्री विमान ही नहीं, बल्कि छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी जोखिम से बाहर नहीं हैं.

मई में युद्ध और दुर्घटना के बीच मिटती रेखा

3 मई को सूडान के न्याला शहर में एक कार्गो बोइंग 737-290C को मार गिराए जाने की घटना सामने आई. आशंका जताई गई कि यह विमान गृहयुद्ध में शामिल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लिए हथियार ले जा रहा था. इस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई. 22 मई को अमेरिका के सैन डिएगो में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए.

अहमदाबाद हादसा 2025 का सबसे काला अध्याय

12 जून 2025 को भारत के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया. अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. विमान में 240 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच सका. इसके अलावा जिस इमारत से विमान टकराया, वहां भी कई लोगों की मौत हुई. कुल 260 मौतों की पुष्टि हुई. हादसे की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि कई शवों की पहचान डीएनए जांच के बाद ही हो सकी.

जुलाई में भी नहीं थमा मौत का सिलसिला

13 जुलाई को ब्रिटेन के एसेक्स एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एक चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई. 21 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एयरफोर्स का एक फाइटर जेट एक कॉलेज परिसर की इमारत से टकरा गया. इस हादसे में 29 लोगों की जान चली गई, जिनमें छात्र और आम नागरिक भी शामिल थे.

IATA के आंकड़े और गहराता डर

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार 2021 से जुलाई 2025 तक हवाई हादसों में कुल 1099 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से अकेले 2025 में 499 मौतें दर्ज की गईं. यह ट्रेंड साफ इशारा करता है कि हवाई यातायात बढ़ने के साथ जोखिम भी बढ़ रहा है, जबकि सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 22 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Plane Crashes Ahmedabad Plane Crash Year Ender 2025 Plane Crashes 2025
