इन राज्यों में तेजी से खत्म हो रही गरीबी, जानें लिस्ट में सबसे नीचे कौन?

भारत में जहां कभी करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे, वहीं अब बहुत से राज्यों ने गरीबी की समस्या पर काबू पाने में सफलता पाई है. अप्रैल 2025 में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है. अब भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 की अपनी बुलेटिन रिपोर्ट में यह पुष्टि की है कि 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी काफी कम हुई है.

खास बात यह है कि गरीबी घटाने की इस दौड़ में कई पिछड़े कहे जाने वाले राज्यों ने भी बड़ा प्रदर्शन किया है. अब सवाल ये उठता है कि कौन-सा राज्य सबसे आगे रहा और किस राज्य में गरीबी की दर सबसे ज्यादा घटी और किस राज्य में अभी भी गरीबी बड़ी चुनौती बनी हुई है. तो चलिए जानते हैं कि किन राज्यों में गरीबी तेजी से खत्म हो रही है.

किन राज्यों में तेजी से खत्म हो रही गरीबी?

गरीबी में सबसे तेज गिरावट का रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के नाम रहा है. यहां ग्रामीण क्षेत्रों में 90.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 85.9 प्रतिशत की कमी आई है. यह देश में गरीबी घटाने का सबसे ऊंचा प्रतिशत है. वहीं रिपोर्ट के अनुसार, बिहार ने गरीबी कम करने के मामले में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. ग्रामीण बिहार में 2011-12 में गरीबी का स्तर 40.1 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.9 प्रतिशत रह गया. यह 85.3 प्रतिशत की कमी को दिखाता है. वहीं शहरी बिहार में गरीबी 50.8 प्रतिशत से घटकर 9.1 प्रतिशत हो गई. यह न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन है.

यूपी में कैसे हैं हालात?

उत्तर प्रदेश ने भी गरीबों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है. ग्रामीण यूपी में गरीबी 38.1 प्रतिशत से घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई यानी 85 प्रतिशत की गिरावट आई तो वहीं शहरी यूपी में गरीबी 45.7 प्रतिशत से घटकर 9.9 प्रतिशत रह गई यानी 78.3 प्रतिशत की कमी आई. इसके अलावा मध्य प्रदेश और ओडिशा भी लगातार सुधार की ओर बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 45.2 प्रतिशत से घटकर 9.6 प्रतिशत की कमी आई है. वहीं ओडिशा के ग्रामीण इलाको में 45.9 प्रतिशत से घटकर 8.6 प्रतिशत की कमी आई है.

लिस्ट में सबसे नीचे कौन?

कुछ विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में गरीबी घटने की रफ्तार थोड़ी कम रही है. इसका कारण यह है कि इन राज्यों में पहले से ही गरीबी का स्तर कम था, इसलिए बदलाव का प्रतिशत कम दिखा. महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी में 49.8 प्रतिशत और शहरी में 49.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. वहीं भारत में गरीबी तेजी से घट रही है, और इसका सबसे बड़ा योगदान सरकारी योजनाओं, आर्थिक सुधारों, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का है. कम विकसित राज्यों ने अब गरीबी कम करने के मामले में विकसित राज्यों को पीछे छोड़ दिया है.

