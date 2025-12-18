हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया के 10 सबसे रईस परिवारों में कितने मुस्लिम? जानें हिंदू और ईसाइयों का भी नंबर

दुनिया के 10 सबसे रईस परिवारों में कितने मुस्लिम? जानें हिंदू और ईसाइयों का भी नंबर

इस लिस्ट में शामिल परिवार न सिर्फ अरबों-खरबों की संपत्ति के मालिक हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल, रिटेल, फैशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर गहरा असर रखते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Dec 2025 07:03 PM (IST)
दुनिया में अमीरी सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि इसके पीछे ताकत, विरासत, कारोबार और कई पीढ़ियों की रणनीति छिपी होती है. साल 2025 के लिए अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में शामिल परिवार न सिर्फ अरबों-खरबों की संपत्ति के मालिक हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल, रिटेल, फैशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर गहरा असर रखते हैं.

इस सूची को देखकर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि दुनिया के सबसे अमीर 10 परिवारों में कितने मुस्लिम हैं, क्या कोई हिंदू परिवार भी इसमें शामिल है और ईसाई पृष्ठभूमि वाले परिवारों की संख्या कितनी है. तो आइए दुनिया के 10 सबसे रईस परिवारों के बारे में जानते हैं. 

टॉप 10 में कितने मुस्लिम परिवार?

ब्लूमबर्ग की सूची के मुताबिक, दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवारों में 3 परिवार मुस्लिम शासक घरानों से आते हैं. ये तीनों परिवार मध्य-पूर्व के हैं और इनकी दौलत का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और सरकारी नियंत्रण वाले उद्योगों से आता है. 

1. अल नाह्यान परिवार (यूएई) - अल नाह्यान परिवार के पास कुल मिलाकर लगभग 335 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है. इसमें पैसा, कंपनियां, जमीन, तेल से होने वाली कमाई और निवेश सब शामिल हैं. यह परिवार यूएई का शासक परिवार है. खासकर अबू धाबी अमीरात पर इसी परिवार का नियंत्रण है. इस परिवार की कमाई के मुख्य स्रोत तेल और गैस का उत्पादन, बड़े उद्योग और सरकारी कंपनियां, देश-विदेश में किया गया निवेश है. यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति और अबू धाबी के राजा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद इसी अल नाह्यान परिवार के सदस्य हैं. 

2. अल सऊद परिवार (सऊदी अरब) - अल सऊद परिवार के पास कुल मिलाकर करीब 213 अरब डॉलर की संपत्ति है. यह संपत्ति शाही खजाने, तेल से आय और सरकारी संसाधनों से जुड़ी हुई है. इस परिवार की कमाई मुख्य रूप से तेल उत्पादन, बड़े उद्योग और सरकारी प्रोजेक्ट्स से होती है. सऊदी अरब का शाही परिवार पिछले एक साल में सबसे तेजी से अमीर हुआ है. सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के पास व्यक्तिगत रूप से भी कई अरब डॉलर की संपत्ति मानी जाती है. 

क्या कोई हिंदू परिवार भी टॉप 10 में है?

दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में एक हिंदू परिवार भी शामिल है, और वह भारत का अंबानी परिवार है. ब्लूमबर्ग की इस सूची के अनुसार अंबानी परिवार आठवें स्थान पर है और इसकी कुल संपत्ति करीब 105 अरब डॉलर आंकी गई है. इस परिवार की दौलत का मुख्य आधार रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक है. रिलायंस का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम सेक्टर में जियो, देशभर में फैला रिटेल नेटवर्क और अब तेजी से बढ़ता ग्रीन एनर्जी सेक्टर, मुकेश अंबानी न सिर्फ भारत के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, बल्कि वे दुनिया के सबसे अमीर हिंदू उद्योगपति परिवार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. इस तरह देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों में केवल एक ही हिंदू परिवार जगह बना पाया है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है. 

ईसाई पृष्ठभूमि वाले परिवार कितने हैं?

दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों में कुल 6 परिवार ईसाई पृष्ठभूमि से आते हैं. ये सभी परिवार मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों से हैं और इनकी दौलत पारंपरिक उद्योगों और बड़ी वैश्विक कंपनियों से बनी है.

1. वॉल्टन परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है, जिसकी 513 अरब डॉलर की संपत्ति वॉलमार्ट रिटेल चेन से आती है, जहां हर हफ्ते करोड़ों लोग खरीदारी करते हैंं

2. एर्मेज परिवार फ्रांस का लग्जरी फैशन साम्राज्य संभालता है, जो छह पीढ़ियों से चला आ रहा है और जिसकी संपत्ति 184 अरब डॉलर है.

3. कोच परिवार अमेरिका में तेल, केमिकल और निवेश कारोबार से 150 अरब डॉलर की दौलत का मालिक है.

4. मार्स परिवार 143 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चॉकलेट और पेट केयर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है.

5. फ्रांस का वर्थाइमर परिवार मशहूर फैशन ब्रांड शनेल का मालिक है और इसकी संपत्ति 85 अरब डॉलर है. 

6. वहीं, कनाडा का थॉमसन परिवार मीडिया कंपनी थॉमसन रॉयटर्स के जरिए 82 अरब डॉलर की दौलत के साथ टॉप 10 में शामिल है. 

Published at : 18 Dec 2025 07:03 PM (IST)
