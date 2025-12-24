इस देश में बनी थी सबसे पहले वाइन, 8000 से भी ज्यादा पुराना है इतिहास

First Wine Of World: जब भी बात पुरानी वाइन की आती है तो कई लोगों के मन में यूरोप जैसे देश ही आते हैं. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है. दरअसल दुनिया की पहली वाइन जॉर्जिया में बनी थी और इसकी वाइन बनाने की परंपरा 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सभी बातें.

जॉर्जिया में सबसे पहले बनी वाइन

दरअसल ऐसे सबूत मिले हैं कि जॉर्जिया में शराब का उत्पादन लगभग 6000 बीसी में शुरू हुआ था. इससे जॉर्जिया की वाइन बनाने की परंपरा मिस्र के पिरामिडों से पुरानी और क्लासिकल यूरोपीय शराब परंपराओं से काफी ज्यादा पुरानी हो जाती है. खास बात यह है कि जॉर्जिया में आज भी हजारों साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करके वाइन बनाई जाती है.

गांव से मिले पुरातात्विक सबूत

सबसे मजबूत सबूत त्बिलिसी के दक्षिण में दो बस्तियों गडाच्रिली गोरा और शुलावेरिस गोरा में खुदाई से मिले हैं. वैज्ञानिकों ने तरल पदार्थ को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े खोज हैं.

इन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के केमिकल एनालिसिस से टार्टरिक एसिड का पता चला. यह एसिड अंगूर और शराब का मुख्य केमिकल फिंगरप्रिंट है. इस खोज को इस बात का पक्का सबूत माना जाता है कि इन बर्तनों में फर्मेंटेड अंगूर से वाइन बनाई जाती थी. कार्बन डेटिंग साइट इन अवशेषों का समय 6000 से 5800 बीसी के बीच का पता चला.

सबसे पुरानी वाइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

इन खोजों के आधार पर जॉर्जिया को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे पुरानी वाइन बनाने वाले देश के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है. जॉर्जिया में पारंपरिक रूप से वाइन को केव्वरी नामक बड़े अंडे के आकार के मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट किया जाता है और स्टोर किया जाता है. इसके बाद उन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है. जॉर्जिया में 525 से ज्यादा स्थानीय अंगूर की किसमे पाई जाती है जो धरती पर सबसे बड़े कलेक्शन में से एक है. जॉर्जिया एम्बर वाइन के लिए भी मशहूर है. यह एक सफेद वाइन होती है जिसे छिलकों और बीजों के साथ फर्मेंट किया जाता है. इससे ही इसे नारंगी रंग मिलता है. यह स्टाइल आमतौर पर अब तक बनी वाइन का सबसे पुराना रूप माना जाता है.

ये भी पढ़ें: क्या बीएस4 की गाड़ी को बीएस6 में करा सकते हैं मोडिफाई, क्या कोई तरीका है ऐसा?