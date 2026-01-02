हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजZohran Mamdani Oath: जोहरान ममदानी ने दो कुरान पर हाथ रख कर ली शपथ, जानें न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ने क्यों किया ऐसा

Zohran Mamdani Oath: जोहरान ममदानी ने दो कुरान पर हाथ रख कर ली शपथ, जानें न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ने क्यों किया ऐसा

Zohran Mamdani Oath: हाल ही में डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ ली है. शपथ के दौरान उन्होंने दो कुरान पर हाथ रखा. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Zohran Mamdani Oath: जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए साल का स्वागत किया न्यूयॉर्क शहर ने एक ऐसा पल देखा जो उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा बन गया. दरअसल डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ ली है. इसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनसे पहले किसी मेयर ने नहीं किया. उन्होंने कुरान की दो प्रतियों पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली. आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.

क्या है परंपरा 

न्यूयॉर्क में मेयर का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी को आधी रात को 12 बजते ही शुरू होता है. इसी रिवाज को ध्यान में रखते हुए जोहरान ममदानी की टीम ने गुरुवार को दो अलग-अलग शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए. आधिकारिक शपथ ग्रहण के दौरान ममदानी ने दो कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली. 

दो कुरान का इस्तेमाल क्यों किया गया 

ज़ोहरान ममदानी ने अपने चुनाव के बारे में बताते हुए कोई व्यक्तिगत लिखित बयान तो नहीं दिया, लेकिन दो कुरान के पीछे का मतलब आधिकारिक सूत्रों द्वारा समझाया गया. हर कुरान का एक खास और शक्तिशाली प्रतीकवाद था. दरअसल शपथ के दौरान इस्तेमाल की गई कुरान में से एक ममदानी के दादा की थी. कुरान की यह प्रति उनकी पारिवारिक विरासत और व्यक्तिगत आस्था को दर्शाती है. अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कुरान का इस्तेमाल करके ममदानी ने सार्वजनिक पद तक पहुंचने का श्रेय अपनी परवरिश और धार्मिक मूल्यों को दिया. 

इसी के साथ दूसरी कुरान 18 वीं सदी के आखिरी या 19वीं सदी की शुरुआत की एक जेब के आकार की ऐतिहासिक प्रति थी. इसे न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का हिस्सा, शॉम्बर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर से उधार लिया गया था. लाइब्रेरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि यह कुरान 1800 के दशक में ओटोमन सीरिया में बनाई गई थी. 

कौन है जोहरान ममदानी 

जोहरान ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी में एक उभरते हुए सितारे और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े नेता के चेहरे के रूप में देखा जाता है. उनकी मेयरशिप पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी करीब से नजर रखी जा रही है. आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के मेयर का पद देश में सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक भूमिका में से एक माना जाता है.

ये भी पढ़ें: इन देशों में अपनी मर्जी से नहीं रख सकते बच्चों के नाम, सरकार ने बना रखी है नामों की सूची

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Zohran Mamdani New York Muslim Mayor Oath On Quran
